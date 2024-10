WhatsApp, attenzione: questo messaggio può svuotarvi il conto

Ciclicamente i truffatori informatici ci provano a trovare le loro vittime sui social network e anche tramite le piattaforme di messaggistica istantanea come WhatsApp. Se quindi voi usate questa applicazione sul vostro cellulare e vi arriva questo messaggio sospetto, state molto attenti perché rischiate grosso.

Periodicamente si fanno vivi i malintenzionati che vogliono tentare di entrare nei conti correnti di ignare persone per sottrarre loro il denaro accumulato, magari, dopo anni di lavoro e di sacrifici. Sono certi che prima o poi troveranno la persona incauta che abboccherà all’esca.

Per questo motivo è sempre bene essere informati su quali sono i metodi che i truffatori mettono in atto per poter agire e raggiungere il loro obiettivo che è svuotarvi il conto, né più né meno.

Attenzione a questo messaggio su WhatsApp

Ogni giorno chi usa WhatsApp sa quanto possa essere comodo poter comunicare con i propri contatti scrivendo messaggi in chat, spedendo dei messaggi vocali oppure telefonando o anche facendo partire delle video chiamate. Il problema si manifesta quando a scrivere sono persone che non avete nella vostra lista dei contatti.

Infatti da quando su WhatsApp si possono ricevere messaggi anche da numeri non salvati in rubrica è molto comune ricevere delle strane chat che sono l’anticamera di una possibile truffa in piena regola.

Questo è di certo il primo campanello di allarme che dovete sentire squillare nella vostra mente se succede una cosa del genere, soprattutto se la persona sconosciuta, e quindi la chiamata, è proveniente da un luogo remoto che sta dall’altra parte del mondo. Il testo del messaggio esca può essere molto semplice e magari a una prima lettura sembrare anche abbastanza innocuo.

Ad esempio un “Ciao, vorrei parlarti, hai tempo?” oppure “Ciao, mi dispiace disturbarti” sono solo due dei messaggi tipici di chi vuole intraprendere con voi una conversazione che può rivelarsi molto pericolosa. Infatti è quasi certo che se rispondete il vostro interlocutore continuerà a scrivere e a comunicare con voi con la speranza di raggirarvi e mettere in atto la sua truffa.

Per esempio potrebbe inviarvi un link chiedendovi di cliccarci sopra e poi chiedervi delle informazioni personali che riguardano la vostra identità digitale, password, account sui social e quant’altro.

Quindi attenzione alla nuova truffa: così rubano davvero tutto. I messaggi amichevoli che vi arrivano da mittenti sconosciuti devono quindi mettervi in guardia, per non rischiare di cadere nella truffa bloccate il numero e denunciate il fatto alla Polizia Postale.