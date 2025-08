Ora non potrai più dire “mi sono dimenticato di chiamarti”, non avrai più scuse con questa novità di WhatsApp.

WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità pensata per migliorare la gestione delle chiamate perse, riducendo il rischio di dimenticare di richiamare un contatto importante.

Questa innovazione, attualmente in fase di test nella versione beta per Android, consente agli utenti di programmare promemoria direttamente dall’app, semplificando così l’organizzazione delle comunicazioni quotidiane.

La nuova funzione di promemoria per le chiamate perse

Con l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp Android (versione 2.25.22.5), è stata integrata un’opzione che permette di impostare un promemoria per le chiamate non risposte. Tale funzione appare all’interno della chat collegata alla chiamata mancata, accanto all’indicazione che segnala la risposta assente. Da lì, l’utente può rapidamente programmare un avviso scegliendo tra intervalli temporali predefiniti, come due ore, otto ore o il giorno successivo. Per chi vuole maggiore personalizzazione, è possibile definire manualmente la data e l’ora del promemoria, adattandolo alle esigenze personali.

Inoltre, questa funzionalità è accessibile anche dalla scheda dedicata alle chiamate, così da centralizzare la gestione dei promemoria in un’unica area dell’applicazione. Quando arriva il momento stabilito, WhatsApp invia una notifica contenente il nome del contatto, la sua immagine profilo e un collegamento diretto alla conversazione, facilitando così un rapido richiamo senza dover cercare manualmente la chat. Questa novità si rivela particolarmente utile in contesti dinamici, dove tra riunioni, spostamenti e impegni vari, può risultare difficile rispondere o richiamare immediatamente.

Ad esempio, può agevolare chi riceve una chiamata da un familiare durante l’orario lavorativo o un cliente che necessita di un riscontro tempestivo subito dopo un appuntamento. L’attenzione alla privacy è un altro aspetto cruciale: i promemoria vengono elaborati esclusivamente sul dispositivo dell’utente e non vengono inviati ai server di WhatsApp, garantendo così la riservatezza delle informazioni personali. Questa modalità di gestione locale dei dati si allinea con le politiche di sicurezza adottate dalla piattaforma, evitando trasferimenti o archiviazioni esterne che potrebbero esporre gli utenti a rischi di privacy.

Al momento la funzione è in fase di distribuzione graduale e limitata agli utenti che partecipano al programma beta di WhatsApp su Android. Non è ancora stato comunicato un calendario ufficiale per il rilascio nella versione stabile dell’app, ma si prevede che, qualora i feedback degli utenti siano positivi, la funzionalità sarà estesa a tutti nel corso dei prossimi aggiornamenti.

Questa innovazione si affianca ad altre in sviluppo, come i promemoria per i messaggi non letti, che condividono lo stesso principio di elaborazione locale e tutela della privacy. L’introduzione di strumenti di questo tipo evidenzia l’impegno di WhatsApp nel migliorare l’esperienza utente, rendendo la gestione delle comunicazioni più semplice, efficiente e sicura.