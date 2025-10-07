WhatsApp introduce una nuova funzione che permette di silenziare le menzioni nei gruppi, riducendo le notifiche inutili e migliorando la gestione delle conversazioni.

Con oltre 2 miliardi di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo, WhatsApp è uno degli strumenti più utilizzati per comunicare sia a livello personale che professionale. Tuttavia, la gestione delle notifiche di gruppo spesso rappresenta una fonte di disturbo, soprattutto quando si ricevono numerose menzioni che non richiedono un’attenzione immediata. Per rispondere a questa esigenza, l’app ha lanciato una funzione sperimentale che permette agli utenti di silenziare specificamente le menzioni all’interno dei gruppi, mantenendo attive le altre notifiche.

Questa novità è stata inizialmente avvistata nella versione beta di WhatsApp per Android e iOS ed è il frutto di un lungo lavoro di ottimizzazione dell’esperienza utente. Attivando questa opzione, l’utente può evitare di essere disturbato da notifiche inutili, specialmente in gruppi numerosi e molto attivi, dove le menzioni vengono spesso fatte in modo massivo e poco rilevante.

La nuova funzione per silenziare menzioni nei gruppi WhatsApp

L’opzione per disattivare le menzioni specifiche può essere configurata direttamente nelle impostazioni di ciascun gruppo o a livello globale per tutti i gruppi a cui si partecipa. Una volta attivata, WhatsApp non invierà notifiche push o suoni per le menzioni in quei gruppi, ma continuerà a mostrare i messaggi all’interno della chat, così da non perdere alcuna informazione.

Questa funzione rende più semplice per gli utenti concentrarsi sulle conversazioni più importanti senza essere distratti continuamente da notifiche che non richiedono risposta immediata. Inoltre, resta possibile personalizzare ulteriormente la gestione delle notifiche, combinando la nuova funzione con altre opzioni già esistenti come il silenziamento totale dei gruppi o la modalità “solo menzioni”.

L’introduzione di questa funzionalità testimonia l’impegno di WhatsApp nel migliorare costantemente l’esperienza di utilizzo. Soprattutto in ambito gruppi, che rappresentano una parte fondamentale della comunicazione moderna. La gestione più efficace delle notifiche può contribuire a ridurre lo stress digitale e a migliorare la produttività degli utenti.

Meta, la società madre di WhatsApp, sta inoltre investendo in altre innovazioni per i gruppi, tra cui strumenti per la moderazione. Funzionalità per eventi e integrazioni con altre piattaforme del suo ecosistema. Questi aggiornamenti sono parte di una strategia più ampia per mantenere la posizione di WhatsApp come leader nel settore della messaggistica istantanea, offrendo un servizio sempre più personalizzato e funzionale.