Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp ora è possibile mandare messaggi senza farsi riconoscere e anche modificare la voce.

La piattaforma di messaggistica istantanea più popolare al mondo (praticamente la usa un quarto del pianeta, visti i due miliardi di utenti mensili di WhatsApp) ha nei continui aggiornamenti uno dei suoi punti di forza. Una necessità in un mondo in costante evoluzione dove nulla è garantito per sempre (vedi l’imminente chiusura dello storico software di messaggistica Skype).

Insomma: la concorrenza in questo campo è a dir poco agguerrita e Meta deve fare i conti con app concorrenti come Telegram, Signal e WeChat che sgomitano per conquistare terreno. WhatsApp però si difende egregiamente e gli aggiornamenti continui col tempo hanno trasformato la piattaforma in qualcosa di molto diverso da una versione più interattiva del vecchio sistema degli SMS.

WhatsApp da tempo non serve più soltanto a messaggiarsi via chat, visto che permette anche di fare videochiamate, di inviare note vocali e di condividere file di ogni genere. Altre rivoluzioni introdotte dall’app sono i canali e le community. Sembra che ultimamente qualcuno abbia scoperto come inviare messaggi vocali senza farsi scoprire. Ecco come fare.

Rivoluzione WhatsApp: come modificare la voce per non farsi riconoscere

Lo abbiamo detto: con i suoi aggiornamenti, WhatsApp è una fonte infinita di sorprese per i suoi utenti. Una delle rivoluzioni più significative dell’applicazione acquisita da Meta nel 2014 è senz’altro la possibilità di inviare messaggi vocali (anche se non pochi utenti li considerano fastidiosi, senza contare che è facile farsi prendere la mano e mandare vocali lunghissimi).

Adesso pare che qualcuno abbia trovato la maniera senza farsi scoprire. In che senso? Si tratta del metodo per inviare messaggi vocali mantenendo al tempo stesso un totale anonimato. E come? È presto detto. Spesso e volentieri WhatsApp ha aperto alla collaborazione con altre app. Tra queste ci sono le cosiddette app di distorsione vocale o cambiavoce che permettono di modificare la voce.

Le app cambiavoce sono essenzialmente di due tipi. Ci sono quelle che permettono di cambiare la voce in tempo reale, durante la chiamata, e quelle che permettono di registrare un audio con la voce modificata da condividere successivamente attraverso l’app di messaggistica. Queste app di distorsione vocale si trovano solitamente su App Store o su Google Play Store.

Alcuni nomi? Voicemod, che permette di applicare effetti come il riverbero, il pitching, i filtri (ad esempio il robot o il dinosauro) e tanto altro. In alternativa c’è Voice Changer Plus,, con decine di differenti effetti da applicare alla voce durante la registrazione della nota vocale. Utilizzarle è di una semplicità estrema, grazie alla possibilità di utilizzare filtri o la velocità alterata per modificare la propria voce.