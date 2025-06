Come realizzare, e inviare, video e foto in altissima qualità anche su WhatsApp: cosi cambierai per sempre il modo di usare l’app.

WhatsApp rappresenta ormai uno degli strumenti principali per lo scambio rapido di contenuti multimediali come foto e video, specialmente durante i viaggi e le vacanze.

Tuttavia, un problema comune a molti utenti riguarda la perdita di qualità delle immagini inviate tramite questa applicazione, dovuta alla compressione automatica operata dal servizio. In questo articolo vedremo come inviare foto e video in altissima qualità su WhatsApp, preservando così i dettagli e la nitidezza delle immagini originali.

Come inviare foto e video in alta qualità su WhatsApp

È noto che WhatsApp comprime automaticamente le foto e i video per ridurre le dimensioni dei file, facilitando così una trasmissione più veloce anche sotto rete mobile. Questa compressione, però, comporta una perdita significativa di qualità, che si nota soprattutto quando i contenuti multimediali vengono visualizzati su schermi più grandi, come quelli di computer o tablet. Ogni compressione successiva peggiora ulteriormente la definizione, eliminando dati fondamentali per mantenere l’integrità visiva dei file. Questo fenomeno può risultare frustrante per chi desidera condividere i ricordi delle proprie vacanze o momenti speciali senza sacrificare la qualità originale.

Per questo motivo, WhatsApp ha introdotto la possibilità di scegliere la qualità con cui inviare foto e video, permettendo agli utenti di optare per l’invio in alta definizione (HD). Per inviare immagini e video senza degradazione eccessiva, WhatsApp consente di selezionare la risoluzione direttamente prima dell’invio. Dopo aver caricato il contenuto multimediale che si desidera condividere, comparirà in alto, più o meno al centro dello schermo, un’icona con la scritta “HD”. Selezionandola, comparirà una spunta che conferma l’invio in alta risoluzione. Questo piccolo accorgimento garantisce la trasmissione di file più grandi e qualitativamente superiori, a discapito però di un tempo di caricamento leggermente più lungo.

È importante sottolineare che tale scelta non influisce sullo spazio di archiviazione del mittente, ma può aumentare quello necessario al destinatario per salvare i contenuti, soprattutto se è attiva la funzione di scaricamento automatico dei media. WhatsApp stesso segnala che i file inviati in HD possono essere fino a sei volte più grandi rispetto ai file in qualità standard, un dato da tenere in considerazione in caso di limitazioni di spazio o di connettività. Per chi desidera inviare sempre immagini e video in alta qualità senza dover selezionare l’opzione ogni volta, WhatsApp offre la possibilità di impostare questa funzione come predefinita, sia su dispositivi Android che iOS.

Per attivare l’invio automatico in qualità HD su Android, è sufficiente aprire WhatsApp e cliccare sui tre puntini verticali in alto a destra per accedere al menu delle opzioni. Da qui si procede in: Spazio e dati > Qualità caricamento medio e selezionare “Qualità HD”. Questa impostazione rimarrà attiva fino a quando non verrà modificata, permettendo così l’invio costante di contenuti multimediali con la massima risoluzione disponibile.

Su iPhone, il percorso è leggermente differente a causa della diversa nomenclatura delle voci nel menu. Dopo aver aperto WhatsApp, si deve entrare in: Impostazioni > Spazio e dati > Qualità caricamento medio e selezionare “Qualità HD”. Anche in questo caso, l’impostazione può essere modificata in qualsiasi momento per tornare alla qualità standard, a seconda delle esigenze di spazio e di rete.

Queste opzioni rappresentano un importante miglioramento per tutti coloro che vogliono condividere i propri ricordi senza compromessi, sfruttando le potenzialità di WhatsApp per inviare foto e video in altissima qualità anche in mobilità.