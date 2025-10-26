WhatsApp continua a innovare la sua esperienza utente con l’introduzione di nuove funzionalità che puntano alla gestione dello spazio.

Dopo aver rivoluzionato la messaggistica istantanea, l’app di Meta sta testando su Android una scorciatoia per liberare spazio in modo rapido e intuitivo, senza dover accedere alle impostazioni generali.

L’ultima versione beta di WhatsApp per Android (2.25.31.13), secondo quanto riportato da WABetaInfo, include una nuova funzionalità che consente agli utenti di visualizzare e gestire i file multimediali condivisi all’interno di una singola conversazione, ordinandoli per dimensione. Questa caratteristica permette di individuare facilmente i contenuti più pesanti, come foto, video e adesivi, e di eliminarli rapidamente per liberare memoria sul dispositivo.

La novità più rilevante è la possibilità di effettuare un’eliminazione in blocco: gli utenti possono selezionare più file contemporaneamente e rimuoverli in un solo passaggio, velocizzando così il processo di pulizia. Inoltre, la funzione offre filtri dedicati per visualizzare solo determinati tipi di file, come immagini o sticker, rendendo ancora più semplice ottimizzare lo spazio occupato dalle chat.

In aggiunta, WhatsApp ha previsto opzioni per contrassegnare file importanti e proteggerli dall’eliminazione accidentale, oltre a poter fissare contenuti specifici in cima alla schermata di gestione, così da accedervi facilmente in futuro.

Questa scorciatoia rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alla scheda “Spazio di archiviazione” già presente nelle impostazioni dell’app, offrendo un accesso più immediato e funzionale direttamente dal flusso delle conversazioni.

Nuove funzioni in arrivo su WhatsApp: oltre alla gestione dello spazio

La funzionalità per la gestione dello spazio è solo una delle novità in fase di sperimentazione nella versione beta. Tra le altre, spicca la funzione “Menziona tutti” per le chat di gruppo, che permette di notificare in modo semplice e rapido tutti i membri di una conversazione collettiva. Questi aggiornamenti si inseriscono in un più ampio quadro di miglioramenti che WhatsApp sta implementando per garantire una maggiore efficienza e controllo all’utente.

Parallelamente, WhatsApp sta lavorando anche all’implementazione delle Guest Chats, una novità che potrebbe rivoluzionare il modo di interagire sulla piattaforma. Questa funzione, ancora in fase di sviluppo, consente di creare un link di invito per partecipare a una conversazione one-to-one senza necessità di scaricare l’app o registrarsi al servizio. L’accesso è possibile via SMS, email o tramite altri social, permettendo così una forma di comunicazione più aperta e interoperabile.

Tuttavia, le Guest Chats sono limitate ai messaggi di testo: non è possibile inviare vocali, immagini o altri file multimediali, una scelta che mira a non sostituire completamente l’esperienza completa di WhatsApp ma a facilitare la comunicazione senza barriere di accesso. Anche in questo caso, la crittografia end-to-end garantisce la massima tutela della privacy, elemento cardine della piattaforma di messaggistica.

WhatsApp continua a puntare molto sulla sicurezza e sulla riservatezza delle comunicazioni. Ogni messaggio, chiamata vocale o videochiamata è protetto da un sistema di crittografia end-to-end, che assicura che solo il mittente e il destinatario possano accedere ai contenuti scambiati. Questo livello di protezione è fondamentale per garantire la privacy degli utenti, sia nelle conversazioni private sia nei gruppi.

L’app offre inoltre strumenti per arricchire l’interazione, come sticker, GIF e messaggi vocali, mantenendo sempre un equilibrio tra funzionalità avanzate e semplicità d’uso.