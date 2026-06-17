Con la presentazione del modello 730/2026 il contribuente conosce subito l’esito del conguaglio fiscale: può emergere un credito con relativo rimborso oppure un debito da versare, tramite busta paga o modello F24. Una situazione che, soprattutto quando l’importo è elevato, può creare difficoltà di gestione finanziaria.

Quando il 730 risulta a debito

Il 730 può risultare a debito per diverse ragioni. Tra le più comuni ci sono il cambio di più datori di lavoro nel corso del 2025, la fruizione indebita di bonus fiscali o detrazioni non spettanti, ad esempio per familiari a carico che hanno superato il limite di reddito previsto. In questi casi, le somme percepite devono essere restituite in sede di dichiarazione dei redditi. Anche la cedolare secca sugli affitti o la restituzione del bonus Renzi possono generare debiti fiscali.

Come funziona la rateizzazione del debito

Per evitare il peso di una trattenuta unica, il Fisco consente di rateizzare il debito Irpef fino a un massimo di sette rate. La dilazione permette di distribuire il pagamento fino a dicembre, ma comporta l’applicazione di interessi dello 0,33% sulle rate successive alla prima. Il numero massimo di rate è però accessibile solo a chi presenta la dichiarazione nei primi mesi disponibili.

730 in busta paga e trattenute mensili

Per i lavoratori dipendenti, il debito viene generalmente trattenuto direttamente in busta paga dal sostituto d’imposta. Le trattenute iniziano dal mese successivo alla ricezione del prospetto di liquidazione e proseguono fino a dicembre. Questo meccanismo può però incidere pesantemente sullo stipendio mensile, soprattutto in presenza di importi elevati.

Come scegliere la rateizzazione nel modello 730

Chi presenta il 730 in autonomia deve indicare la volontà di rateizzare nel Quadro F, rigo F6, colonna 7. Qui si inserisce il numero di rate desiderate, da un minimo di due fino a sei (sette solo in caso di pagamento autonomo tramite F24). La scelta della rateizzazione è fondamentale per evitare trattenute eccessive e distribuire il carico fiscale nel tempo.

Perché conviene presentare la dichiarazione in anticipo

La tempistica di invio del 730 è determinante. Solo chi ha trasmesso la dichiarazione entro maggio può beneficiare del massimo numero di rate. Inviando il modello più tardi, ad esempio a settembre, si riduce la possibilità di dilazione e aumenta il rischio di dover saldare il debito in tempi più rapidi. Per questo motivo, valutare con attenzione quando presentare la dichiarazione può fare una grande differenza nella gestione del proprio bilancio familiare.