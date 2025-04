Formula 1. L’australiano Oscar Piastri, 24 anni, alfiere della McLaren, ha vinto il Gp del Bahrein, quarta prova del Mondiale di F1.

Un successo limpido, ottenuto al suo 50esimo Gp della carriera. Le Mc Laren si sono confermate dei missili.

Entusiasta l’australiano che subito dopo la gara ha detto: “Ero e sono fiducioso, abbiamo un buon passo. E’ stato un magnifico weekend“. Quarta vittoria della carriera davanti a un Russell che non si è mai rassegnato. Le Ferrari giù dal podio ma si sono visti miglioramenti.

GRIGLIA DI PARTENZA DELLA FORMULA 1

Ferrari con Leclerc in prima fila accanto a Piastri (pole). Un risultato che nemmeno il monegasco si aspettava. Salvo l’onore della Rossa.

E Kimi Antonelli sabato ha fatto sognare l’Italia guadagnando un quinto posto a soli 2/10 dal suo compagno Russell. La politica dei piccoli passi porterà il bolognese molto in alto.

Hamilton a 6/10 da Leclerc. Il pilota Ferrari ha risalito una posizione per la penalizzazione ai piloti Mercedes. Pilota penalizzato (Russell) di una posizione per essere rientrato troppo presto in pista in regime di bandiera rossa; ergo Charles è scattato dalla prima fila.

Leclerc ha detto: “Non è stato facile perché nel primo tentativo, con gomme usate, le sensazioni erano negative, ma con il set nuovo è andata decisamente meglio. Ora sembra che abbiamo trovato la via giusta. Questo non è il tracciato perfetto per noi, ma il progresso c’è stato. Mi auguro che dalla prossima in Arabia Saudita potremo lottare con i migliori”.

Seconda fila con Russell (3) e Gasly (4). Terza fila: Antonelli (5) e Norris (6). In quarta fila Verstappen (7) e Sainz (8). Davanti a Hamilton (9) e Tsunoda (10). Sesta fila appannaggio di Doohan (11) e Hadjar (12).

Ultime quattro file: Alonso (13), Ocon (14), Albon(15), Hulkenberg (16), Lawson (17), Bortoleto (18), Stroll (19), Bearman (20). E’ il caso di ricordare che si è vista nelle qualifiche del sabato la miglior Alphine della stagione, un regalo perfetto per festeggiare i 75 anni del consigliere esecutivo Flavio Briatore.

GARA INTENSA

Metà corsa se ne va senza particolari sussulti. Salvo un clamoroso sorpasso di Kimi Antonelli ai danni di Verstappen e la battaglia tra Norris e Leclerc. Al giro 32 entra la safety car (detriti in pista). Al giro n.40 sono sempre al comando, nell’ordine, Piastri, Russel, Leclerc tallonati da Norris e Hamilton. Seguono Gasly, Verstappen, Ocon. Dodicesimo Antonelli. A dieci giri dalla fine la situazione non cambia. Finale ad alta tensione e intensità. Piastri domina. Si corre per il podio. Risale Verstappen. A cinque giri dalla conclusione Norris supera Leclerc e conquista il terzo posto.

ORDINE DI ARRIVO

1. Piastri, 2. Russell (+15.499), 3 Norris (+16.273), 4. Leclerc (+19.679), 5. Hamilton (+27.993), 6. Verstappen (+34.395), 7. Gasly (+36.002), 8. Ocon (+44.244), 9. Tsunoda (+45.061), 10. Bear mena (+47.594), 11. Antonelli (+48.016), 12. Albon (+48.839).