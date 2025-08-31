Vuelta, il danese Jonas Vingegaard, 28 anni, capitano della corazzata Visnpma, ha vinto in solitaria la nona tappa. Un trionfo con l’arrivo in salita. Nessuno è riuscito a stargli dietro sulle rampe finali. Ha fatto il vuoto con disarmante facilità. Il norvegese Traen è riuscito a mantenere la maglia Rossa chiudendo la tappa al 17 esimo posto a 1’46” da Vingegaard. I corridori torneranno in gara martedì 2 settembre.

TAPPA DELLA VUELTA CON BREVI SALITE

Nona frazione, prima del giorno di riposo : da Alfaro ad Estacion de Esqui de Valdezcaray di 195,5 km. Un tracciato con brevi salite e saliscendi senza particolari difficoltà. L’unica difficoltà altimetrica c’è stata negli ultimi 15 km con una pendenza media del 5,2% con tratti iniziali, per 4 km, tra il 7-8%. Una tappa che ha chiuso la prima parte della corsa iberica. Otto tappe in cui si è registrato di tutto e che hanno coinvolto velocisti e scalatori nella due tappe pirenaiche. Le sorprese non sono mancate,come la maglia rossa indossata dal norvegese Traeen così come non sono mancate le certezze. Due su tutte: Vingegaard ha i numeri per arrivare in maglia rossa a Madrid domenica 14 settembre; il belga Philipsen è il velocista principale della Vuelta (già due successi).

GARA DECISA SULL’ULTIMA RAMPA

Partenza ufficiale alle 12.39. Sole, temperatura gradevole. Prima ora di corsa, gruppo compatto. Poi la fuga innescata da Kawiatkoski e Ryan. Strada facendo se ne aggiungono altri tre: Hossmann, Slock e Vermaeke. Il quintetto guadagna margine.

Dopo 80 km di corsa è sempre al comando. Gara decisa nel finale: attacca Vingegaard sostenuto da una Visma spettacolare. Il colpo a sorpresa del danese non se lo aspettava nessuno e Vingegaard ha fatto il vuoto sull’ultima salita, continuando a guadagnare semplicemente perché è il più forte degli altri. Trionfa in solitaria a braccia alzate. Vingegaard ha conquistato la vittoria n.40 in carriera, il norvegese Traen ha conservato la maglia Rossa.

VUELTA, ORDINE DI ARRIVO

1. Vingegaard, 2. Pidcock (+24”), 3. Almeida (+24”), 4. Garcia Pierna (+1.46), 6. Soler (+1’46”), con lo stesso tempo Ciccone (7), Beloki (8), Hindley (9), Fortunato (10).