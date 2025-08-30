Vuelta, il belga Jasper Philipsen, 27 anni, uomo jet della Alpecin, ha vinto in volata la ottava tappa, primo al traguardo di Saragozza. Tutto facile per l’uomo più veloce del mondo, un corridore che in carriera si è aggiudicato una Milano-Sanremo, 10 tappe al Tour e con questa 5 tappe alla Vuelta. Ben pilotato dalla sua squadra il belga ha vinto di potenza il rush finale mettendo tuttI d’accordo. Beffato per un soffio Elia Viviani., secondo. I Bookmakers lo davano per facile vincitore e così è stato.

TAPPA DELLA VUELTA PER RUOTE VELOCI

Ottava frazione della Vuelta 2025. Dopo i due consecutivi tapponi pirenaici un po’ di respiro, soprattutto per gli scalatori. Giornata dedicata alle ruote veloci. Un tracciato senza difficoltà altimetriche. Tappa di 164 km da Monzon Templario a Zaragoza. Primi 80 km di saliscendi e poi pianura totale fino al traguardo, posto nella zona nord-orientale della Spagna, equidistante da Madrid e Barcellona (300 km). Lo Sprint intermedio è fissato al km 121 (Penarol). Dieci km dopo la Carovana è entrata nel circuito finale.

GARA INTERLOCUTORIA

Partenza alle 13.53, nubi sparse, vento, tre subito in fuga (Bou, Samitier, Fura).La fuga di giornata dei tre corridori spagnoli dura più di tre ore. Samitier vince il traguardo volante di Penaflor. I fuggitivi cominciano a perdere colpi, il gruppo li mette nel mirino. A 30 km dalla conclusione la Carovana infila il circuito finale da ripetere due volte.

Ultimi 20 km. Si stacca Fura, restano al comando gli altri due battistrada ma per poco. A 17 km dal traguardo il gruppo li assorbe; è compatto. I “treni” preparano la volata per i loro uomini-jet. Bagarre per prendere le migliori posizioni. Velocità altissima. Tensione alle stelle. Volatona spettacolare. Vince, come da pronostico, il solito Jasper Philipsen.

ORDINE DI ARRIVO

1. Philipsen in 3h43’48”, 2. Elia Viviani, 3. Vernon, 4. Marit, 5. Foldager, 6. Coquard, 7. Mihkels, 8. Gruel, 9. Christen, 10. Ben Turner.