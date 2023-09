Al via le coppe, 7 le italiane in corsa. Si parte stasera con la Champions

Al via questa sera, martedì 19 settembre, la Champions League, la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla Uefa. Fino al 1962 si chiamava Coppa dei Campioni. Seguiranno due altre competizioni di minore seduzione ma ugualmente importanti: Europa League e Conference League. Tre manifestazioni che coinvolgono i maggiori club d’Europa e 7 sono italiani: Napoli, Lazio, Milan, Inter, Roma, Atalanta, Fiorentina.

Le italiane in Champions League

Partecipano 32 squadre di cui quattro italiane: Napoli, Lazio, Milan, Inter. Lazio e Milan debuttano in casa, martedì sera (ore 21), rispettivamente con il Newcastle e l’Atletico Madrid; il club inglese (la nuova squadra di Tonali) torna in Champions dopo 20 anni, gli spagnoli del coach argentino Diego Simeone (ex centrocampista della Lazio, 90 partite, 4 stagioni, 15 gol) hanno una coppia di attacco (Griezmann-Morata) di notevole livello. Napoli e Inter cominciano in trasferta: i campioni d’Italia esordiranno mercoledì 20 a Braga (Portogallo), l’Inter affronterà i Baschi della Real Sociedad, fiero club di San Sebastian sul golfo di Biscaglia. In febbraio-marzo gli ottavi di finale. A Londra (1 giugno) la finale.

Le italiane in Europa League

Fino al 2009 si chiamava Coppa Uefa. Partecipano 40 squadre (32 gironi+ le 8 terze dei gironi). Due le squadre italiane: L’Atalanta e la Roma. La Dea debutta giovedi 21 a Bergamo contro il Rakow, club polacco al top da cinque anni. La Roma invece debutta in Moldavia, a Tiraspol, contro lo Sheriff, squadra allenata da Roberto Bordin, ex giocatore nel Parma di Arrigo Sacchi ed ex del Napoli di Marcello Lippi che lo aveva già allenato nell’Atalanta. Avvio soft per entrambe. Finale a Dublino (Irlanda) il 22 maggio 2024.

Conference League

È la competizione più giovane. Mercoledì inizia la terza edizione (fase di 8 gironi ). Una sola squadra italiana: la Fiorentina, finalista l’anno scorso con il londinese West Ham, il club che per cinque anni ha avuto nel cuore l’estroso Paolo Di Canio. La Fiorentina esordirà in Belgio contro il quotato Genk, alla Luminos Arena. Finale ad Atene il 29 maggio 2024.