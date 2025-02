Al via in Austria Mondiali di sci alpino (4-16 febbraio). Sulle nevi di Saabach-Hinterglemm si daranno battaglia 630 atleti – 250 donne, 380 uomini – in rappresentanza di più di 70 nazioni. Cinque le prove in programma: discesa libera, SuperG, slalom gigante, parallelo a squadre miste e, novità di questa edizione, la combinata a squadre. Undici medaglie d’oro in palio. Si parte martedì 4 febbraio con il Parallelo (ore 15,15). Due settimane di spettacolo ed emozioni. L’Italia può vincere anche tre medaglie; il pronostico è di Deborah Compagnoni, oggi 54enne, una leggenda dello sci azzurro: è stata la prima sciatrice italiana ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali e 16 vittorie in Coppa del Mondo.

La spedizione azzurra

Dieci donne e undici uomini. Le speranze maggiori in chiave medaglie sono riservate a Federica Brignone e Sofia Goggia che puntano all’oro in più di una specialità ; ma nin sono da escludere sorprese. Ecco i 21 convocati.

DONNE – Marta Bassino, Federica Brignone, Giorgia Collomb, Elena Curtoni, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Martina Peterlini, Laura Pirovano, Marta Rossetti.

UOMINI – Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Dominik Paris, Florian Schieder, Alex Vinatzer.

Dove in TV

Tutte le gare dei mondiali di sci 2025 si potranno seguire in diretta in chiaro sulla Rai, che le manderà in onda tutte su Rai2 ad eccezione del Parallelo, che si potrà seguire su RaiSport. Streaming gratuito su Rai Play. Diretta integrale dei mondiali anche su Eurosport, canale visibile da parte degli abbonati di Sky, Dazn e Discovery+. Streaming anche con SkyGo, Now, Dazn e Discovery+.