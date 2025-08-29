Lo spagnolo Juan Ayuso, passista-scalatore di raro talento, alfiere della UAE, ha vinto in solitaria il secondo tappone pirenaico della Vuelta; primo al traguardo di Cerler. Il ragazzo di Barcellona, 22 anni, si è aggiudicato a sorpresa la settima tappa. Il gruppo maglia Rossa a 2’34”. Sul podio con Ayuso l’eccellente Marco Frigo e Garcia Pierna.

Il norvegese Traeen ha conservato la maglia Rossa. E’ crollato Tiberi (67esimo),Fortunato a 4’21”, in ombra Pellizzari. Ayuso e’ 25esimo in classifica generale a 7’28 dalla maglia rossa ma a 4’55” da Vingegaard.

TAPPA PIRENAICA PER LA VUELTA

Settima frazione, dal principato di Andorra alla stazione sciistica di Cerler nei Pirenei dell’Aragona. Altra tappa dura e arrivo in salita dopo 4 GPM; gli ultimi tre nell’ ottantina di km finali. Tappone pirenaico di 188 km e un avvio difficile con il Port del Canto: ascesa di 24,7 km al 4,4%, prima categoria.

Azzurri sotto esame, in particolare Fortunato (terzo nella classifica generale) e Ciccone (settimo). Discorso a parte per Giulio Pellizzari, 21 anni, decimo in classifica dopo il primo tappone pirenaico (giovedì) e maglia bianca di miglior giovane. E’ candidato a vincere anche una tappa, i numeri di certo non gli mancano. Non a caso è arrivato sesto al suo primo Giro d’Italia.

GARA DURA CON 4 GPM

Partenza alle 12.20, Ayuso vince il primo GPM di giornata precedendo Jay Vine, dodici all’attacco tra cui Marco Frigo.Dopo 100 km di corsa la Carovana ha affrontato il secondo GPM (5,7 km al 6,3%) vinto da Jay Vine, idem il terzo. Resta l’ultimo ostacolo di giornata, la salita di Cerler:12,1 km al 5,8% con tratti al 9%.

I fuggitivi reggono con un buon margine destinato a calare. A 14 km dal traguardo c’è lo Sprint intermedio di Benasque (primo Pedersen). Ultimi 10 km, duri, selettivi. Perdono subito le ruote Pedersen e Nicolau. Ayuso e Frigo all’attacco. Li bracca l’americano Quinn e Garcia Pierna. Ayuso resta in solo al comando. Sale di buon passo. Il gruppo maglia rossa è a tre minuti. Ultimi 5 km. Scuote il gruppo Joao Almeida, rispondono Vingegaard, Ciccone,Bernal e Kuss. Ayuso vola ai traguardo e vince in solitaria riprendendo morale dopo la scoppola di giovedì. Secondo l’ottimo Frigo a 1’14.

ORDINE DI ARRIVO

1. Ayuso in 4h49’41 2. Marco Frigo (+1’15”), 3. Garcia Pierna (+1’21”), 4. Tejada (+1’28”), 5. Quinn (+1’28”), 6. Vermaerke (+1’28”), 7. Sepulveda (+1’28”), 8. Rolland (+2’17”).

VUELTA, CLASSIFICA GENERALE

1. Traeen, 2. Vingegaard (+2.33), 3. Almeida (+2.41), 4. Ciccone (+2.42), 5. Fortunato (+2.47), 6. Jorgenson (+2.49), 7. Hindley (+2.53), 8. Pellizzari (+2.53), 9. Bernal (+2.55), 10. Gall (+2.58).