Lo scorso 28 luglio, Andrea Stramaccioni ha salvato due ragazze di 17 e 19 anni, originarie di Bolzano, che stavano annegando nella Baia di Sfinale, tra Peschici e Vieste, sul Gargano. In vacanza con la famiglia, l’ex allenatore dell’Inter ha notato del trambusto in spiaggia: “Ero sotto l’ombrellone con mia moglie e i miei figli quando ho visto la gente accalcarsi sulla riva. Un bagnino in acqua fischiava disperatamente. Ho visto due ragazze che sbracciavano e urlavano, ho capito subito che era grave. Il bagnino era da solo, non ce l’avrebbe fatta”. Stramaccioni si è lanciato in mare. “Il mare era agitato da giorni, le onde si infrangevano contro gli scogli. Il bagnino mi ha detto di raggiungere la ragazza più grande, mentre lui andava dall’altra. Lei era spaventata, le ho detto di restare calma e galleggiare, che in pochi minuti sarebbe finita”. Dopo averla portata vicino alla riva, ha notato che l’altra era in gravi difficoltà. “Era in stato di shock, beveva acqua e scompariva tra le onde. L’ho raggiunta, ho cercato di calmarla, ma mi trascinava giù. Alla fine l’ho spinta in un’insenatura tra gli scogli, rischiando anch’io. Mi sono ferito salendo sugli scogli, ma lei era salva”. In segno di riconoscenza, la Guardia Costiera gli ha donato simbolicamente una maglia rossa da bagnino. Stramaccioni, però, respinge l’etichetta di eroe: “Non lo sono. Ma in quel momento ho pensato che potesse essere mia moglie o uno dei miei figli in acqua. È stato un gesto d’istinto, dettato da senso di protezione. Quella zona è pericolosa: non bisogna mai sottovalutare il mare. L’unica cosa che conta davvero è la vita”.