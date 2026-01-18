Aprilia, Ducati, Ferrari in gran fermento. È tempo di presentazioni. Il team di Noale si è presentato giovedì 15 gennaio, lunedì prossimo è il turno della Ducati, venerdì 23 sotto i riflettori finirà la nuova Ferrari.

Aprilia, un leone a caccia

C’è un Leone Aprilia sulla carena della RS-GP 2026, ovvero la moto con cui Jorge Martin e Marco Bezzecchi daranno la caccia a Marquez e allo strapotere Ducati. La presentazione ufficiale è avvenuta nello studio 2 di Sky a Milano. Max Biaggi, ambassador nel mondo della casa di Noale, ha aperto la presentazione con una certezza: “Arriviamo da un 2025 di buone cose e quest’anno vogliamo fare ancora di più. Abbiamo due top rider e questo ci permette di guardare alla stagione con ottimismo”.

Aggiunge Massimo Rivola, Ceo di Aprilia Racing: “La Rs-GP 2026 è una moto in cui crediamo molto e riteniamo che abbia un grande potenziale. Il nostro obiettivo? Lottare in ogni gara”. La moto ha una livrea aggressiva, un leone sulla carena e il colore nero che significa aggressività. Martin promette di essere al 100% della condizione fisica per l’inizio del moto mondiale. Bezzecchi scalpita e non vede l’ora di tornare in moto. Ha trascorso le vacanze in famiglia e con gli amici, vuole iniziare nel migliore dei modi con una moto da lui definita “aggressiva e cattiva”.

Ducati celebra il centenario

Lunedì prossimo, 19 gennaio, a Madonna di Campiglio, è il turno di presentazione del team Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. L’evento sarà visibile dalle 11 in diretta live sul canale 208 di Sky. Dopo la presentazione della Yamaha Pramac (13 gennaio), del team VR46 con Di Giannantonio e Morbidelli (14 gennaio) e l’Aprilia (15), tocca alla casa bolognese andare sotto i riflettori giusto nell’anno in cui celebrerà il centenario (3-5 luglio a Misano), e nuovi modelli come la rivoluzionaria DesertX 2026 e la nuova generazione del Monster 2026. Il 2026 è l’anno dei cento anni della fondazione e la Ducati sta organizzando la “Word Ducati Week” sul circuito amico di Misano. La Ducati inaugura la stagione 2026 con due livree speciali per celebrare pagine emblematiche della propria tradizione sportiva.

Ferrari, una nuova speranza

Il 23 gennaio, il giorno dopo la presentazione della Mercedes, (la prima è stata la Red Bull il 15 gennaio), la Rossa di Maranello si presenta con uno shakedown a Fiorano. Sarà una macchina per tornare a vincere e riscattare un 2025 da incubo. Sarà il mondiale della rivoluzione tecnica, svolta totale nei progetti: cambiano vetture e motori. Un mondiale articolato in 24 gare e 6 Sprint. Leclerc e Hamilton sono carichi ma il team tiene le carte coperte in attesa dell’avvio del mondiale sulla pista di Melbourne (6-6 marzo).