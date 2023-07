Arabia, nuovo bengodi del pallone, chiama star del calcio, ingaggi faraonici: in arrivo Benzema Koulibaly, Messi

Arabia, nuovo bengodi del pallone. Vuole tutte le star del calcio mondiale. Può permetterselo. Ha risorse infinite. Sta facendo incetta di campioni, strapagandoli.

Alcuni li ha già presi, altri sono in arrivo. È un boom inarrestabile. L’estate 2023 coincide con la “caccia” più corposa dal 1990, da quando cioè la Lega Saudita ha conosciuto il professionismo. Ora la serie A passa a 18 squadre, il primo campionato (1976) ne aveva solo 8. E tutti i club erano di emanazione governativa. Due anni dopo è cominciata la caccia alle stelle del football. Non si è più fermata.

RIVELINO L’APRIPISTA

Era il 1978. Il maggior club saudita (Al-Hillal, 18 scudetti, sede a Riad) mise gli occhi su Rivelino all’epoca 32enne, un piede sinistro leggendario, “uno dei tre più grandi sinistri della storia” (Buffa dixit), campione del mondo 1970 con i verdeoro.

Rivelino rimase nel club Saudita 4 stagioni. L’Arabia da allora ha dato sfogo pienamente alla sua potenza di fuoco sul mercato. Dopo Rivelino si sono susseguiti altri famosi allenatori brasiliani come Amaral, Zagallo, Tele Santana, Scolari, Lazaroni. Una semina fruttuosa tanto che nel 1984 la nazionale saudita ha conquistato la sua prima Coppa d’Asia.

Nel 1998 il primo Pallone d’Oro, Hihristo Stoichkov è arrivato a giocare nella Lega Araba. Un colpaccio. Un anno dopo ecco arrivare nella squadra blu di Gedda Roberto Donadoni. Poi la svolta storica con l’arrivo di Ronaldo. Fino a questa estate di trasferimenti stellari da Benzema a Brozovic.

ARABIA, LA TERRA D’ORO CHIAMA LE STAR

Quest’anno è il boom. E non è finita qui. Via Londra è arrivato Koulibaly che ha detto: ”Ho scelto l’Arabia per aiutare la mia famiglia “. Ha firmato un contratto triennale con un super ingaggio da 30 milioni a stagione.

Ha aggiunto: ”Ho scelto la miglior squadra del campionato arabo ma sono felice perché da mussulmano arrivo nel Paese giusto. E sono entusiasta di essere uno dei primi a sbarcare in un campionato in evoluzione. Spero di aiutare l’Arabia Saudita e il mio nuovo club a scrivere una nuova storia sportiva.”

Dopo il forte difensore ex Napoli la Lega Saudita sta per chiudere con un altro Blus, il marocchino Hakim Ziyech. E poi in Arabia tentano anche Zaha attaccante ivoriano di 30 anni attualmente al Crystal Palace; ha offerto 10 milioni a stagione. Nel mirino anche Firmino (Liverpool), il portiere Mendy (Chelsea).