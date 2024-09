Balotelli, arriva la reazione clamorosa dopo il pesantissimo attacco

Mario Balotelli non perde il vizio di fare polemica e le sue ultime dichiarazioni sconvolgono: le reazioni fanno paura

È sempre Super Mario. Dentro il campo è da un po’ che non veste più i panni del supereroe, in attesa di una squadra che gli conceda l’ultimo ‘ballo’, ma fuori dal terreno di gioco Mario Balotelli continua a far discutere.

Un anno fa Balotelli faceva parlare per un incidente in macchina, ora sono le sue ultime dichiarazioni che hanno scatenato il dibattito, accendendo la polemica contro un altro ex calciatore del Milan: Boban. Il croato, ora opinionista a Sky, è stato chiamato in causa dall’attaccante nel corso di una diretta sul canale Twitch di Controcalcio. Un atto di accusa pesantissimo quello che Balotelli lancia contro l’ex dirigente rossonero.

Le dichiarazioni sono al vetriolo: “Non condivido il suo modo di parlare. Sembra che lui sappia tutto e le sue idee siano le uniche giuste“. L’ex Inter fa riferimento poi alle critiche mosse da Boban a Fonseca: “Con che faccia tosta gli ha detto certe cose, dire ad un tecnico come fare il suo lavoro: ma chi c***o sei?”.

Balotelli non si ferma e, dopo aver ammesso che il croato gli sta antipatico (lo dice con parole più colorite), ribadisce il concetto: “Ti attacca con quell’aria di superiorità: sembra che lui sa ogni cosa e gli altri sono tutti scemi“. Parole che hanno acceso il dibattito, scatenando reazioni davvero sorprendenti.

Balotelli contro Boban, le reazioni sorprendono

Se l’attacco di Balotelli contro Boban sorprende fino ad un certo punto, possono dirsi non attese le reazioni che ci sono state alle dichiarazioni dell’attaccante.

Se qualcuno ha preso le difese dell’ex centrocampista in maniera anche ironica (“Ma chi è Balotelli?” scrive un utente su X), c’è chi dà ragione proprio al 34enne: “Mi tocca dare ragione a Balotelli – scrive un altro utente – Boban è un personaggio insopportabile“. Diverse le reazioni favorevoli alle parole dell’attaccante: “Ha ragione da vendere, ma solo perché è lui diranno che ha detto una ca***ta“.

Tanti commenti sono di questo tenore e l’approvazione verso Balotelli un po’ sorprende, considerato quanto sia divisivo il calciatore e quanto le sue parole e i suoi comportamenti siano spesso criticati. Questa volta pare aver colpito nel segno, attirandosi l’approvazione di molti tifosi, anche del Milan che, evidentemente, hanno poco apprezzato le ultime critiche di Boban contro l’allenatore e la squadra rossonera.