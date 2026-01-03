Basket stellare a Bologna per il big match di Eurolega Virtus-Olimpia Milano: spettacolo adrenalinico sotto canestro, record di pubblico e incasso, festa bianconera nel delirio di una tifoseria esaltata dalla aggressività di una Virtus capace di rimontare 15 punti e chiudere con un 97-85 trascinata dalle fiammate del texano 28enne Derrik Alston, un’ala di 205 cm con la tempra del vero leader tecnico . Venerdì notte memorabile . E martedì alle 20 di nuovo in campo europeo: a Bologna arrivano i lituani dello Zalgris. Salta invece il match di campionato con il Trapani in programma domenica sera. Un pasticcio.

Trapani non si presenterà a Bologna

Colpo di scena! Il Trapani si ferma, non scende in campo. La decisione è stata comunicata venerdì 2 gennaio dopo il no alla richiesta di rinvio in seguito agli altri tre punti di penalizzazione subiti, dalclub siciliano che ha denunciato: “Ci stanno impedendo di fare ricorso. Siamo vittima di un accanimento sproporzionato e ingiustificato che ci sta creando problemi anche in squadra”.

Le accuse sono dirette al tribunale federale FIP (che ha comminato anche due anni di inibizione al presidente; un duro provvedimento. Ora Trapani si ritrova al sesto posto in classifica con un meno otto totale. Di più: il club denuncia l’impossibilità di proseguire la attività professionale che sta costando l’esodo massiccio dei giocatori; attualmente sono restati solo 7 atleti. Dunque salvo sorprese dell’ultima ora, che a questo punto avrebbero del clamoroso, il match di Bologna salterà, la Virtus vincerà 20-0 e si andrà verso l’esclusione dal campionato della squadra di Valerio Antonini.

Sanzioni pesanti

Impietoso il regolamento che prevede anche una multa da 50.000 euro a partita per ogni giocatore al di sotto degli “obbligatori 12 contratti pro depositati”; sanzione che Trapani sta ricevendo non andando a Bologna. Ergo, la serie A ha preso una brutta piega, tira aria di un ricorso siciliano al TAR. Mercoledì è previsto un altro giudizio al Tribunale Federale sul filone delle possibili irregolarità nella iscrizione al campionato.