Atletica leggera, bilancio fantastico della baby Italia alla quattro giorni (7-10 agosto) dei Campionati Europei Under 20 a Tampere, nella Finlandia meridionale, 176 km dalla capitale Helsinki: sei medaglie d’oro, tre d’argento, tre bronzi.

Gli eredi di Jacobs e Tamberi, dei marciatori Stano e Antonella Palmisano – ori olimpici Tokyo – gareggiano con vista di Los Angeles 2028. Ma più ancora Brisbane 2032. E promettono grandi cose. E non c’è solo Kelly Doualla (fantastica nella staffetta), fenomeno dei 100 metri, oro europeo a 15 anni, punta di diamante della spedizione tricolore (91 atleti). Ci sono altri talenti come la capitana Erika Saraceni,19 anni, milanese, oro europeo nel triplo e nuovo record italiano (14.24).

O come il sassarese Diego Nappi, 18 anni compiuti proprio domenica 10 agosto all’indomani del trionfo nei 200 metri. E senza dimenticare i tre argenti di spessore. Tre azzurrini da tenere d’occhio. E cioè Daniele Inzoli, 17 anni, che nel lungo ha fatto 7.63 (ma ha un primato personale di 7.93); e poi Serena Di Fabio, 17 anni, argento di 10.000 di marcia e record italiano battuto dopo 10 anni con un sontuoso 43’56”25.

DOMENICA MEMORABILE E ALTRE TRE MEDAGLIE D’ORO

Mattinata da incorniciare: Giuseppe Disabato, 17 anni, allievo dell’Amatori Atletica Acquaviva (Bari), ha centrato argento e nuovo record italiano U20 (39’20”87). Altri due italiani in evidenza: sesto il triestino Alessio Coppola, settimo il livornese Omar Moretti. E sull’abbrivio di una felice domenica sono arrivati due altri risultati con Alessia Succo,16 anni, che ha vinto d’autorità la semifinale dei 100 ostacoli (13”56’) ed è volata in finale meritatamente. Idem Matteo Togni che ha vinto la semifinale con 13”68, rallentando pure nella fase conclusiva.

Nel pomeriggio domenicale (indimenticabile) l’apoteosi: oro nella staffetta 4×100 femminile con un esaltante 43”72 (Pagliarini, Valensin, Castellani, Doualla); tempo surreale di Kelly Doualla, 15 anni, nell’ultima frazione: 10”30; oro di Francesco Crotti nel triplo (15.93), bronzo nel lancio del peso con la veneta Anita Nalesso, 18 anni. Alle 18.02 completano la giornata memorabile Lorenza De Noni, bronzo negli 800 metri e l’oro di Matteo Togni nei 110 ostacoli con record italiano. Ha chiuso alle 18.30 Alessia Succo , bronzo nei 100 ostacoli

SEMPRE PROTAGONISTI NELLE GIOVANILI DI ATLETICA

Conquistati ben 28 podi quest’anno in due importanti manifestazioni: il Festival Olimpico estivo della Gioventù Under 18 di Skopje in Macedonia (20-26 luglio) e gli Europei Under 23 di Bergen in Norvegia (17-20 luglio). Bottino entusiasmante: 14 ori, 10 argenti e 4 bronzi. Conquistiamo medaglie in tutte le categorie. I giovani azzurri fanno sognare.