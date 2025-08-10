Buona e veloce la prima di Sinner al Masters 1000 di Cincinnati (Ohio). In 59 minuti ha battuto il colombiano Daniel Galan, n.144 al mondo (ma è stato anche n.56). Vittoria limpida. Punteggio inequivocabile: 6-1, 6-1. Prestazione perfetta. Debutto da record. Ai 16esimo, lunedì, se la vedrà con Gabriel Diallo, tennista canadese, avversario scomodo e probante, 23 anni, gigante di 203 cm. con un servizio dirompente. Figlio di madre ucraina e padre originario della Guinea, in questa annata agonistica ha vinto il suo primo torneo sul circuito maggiore. Attualmente è il n. 35 del Mondo.

MONOLOGO JANNIK SINNER

Sabato sera (ora italiana ) Jannik Sinner ha dato una dimostrazione della sua attuale forma. Archiviato Wimbledon, saltato Toronto, l’azzurro ha puntato tutto su Cincinnati in vista degli US Open. Il match non ha avuto storia, e’stato il più schiacciante della carriera, al colombiano ha concesso solo 2 game. Folla in visibilio, raffica di firme su palline e magliette, bilancio rapido dell’esordio sul cemento da cui mancava dagli Australian Open. Al colombiano ha lasciato solo briciole. L’aria dell’Ohio fa bene all’altoatesino e forse non potrebbe essere altrimenti dato che nella città della Contea di Hamilton ancora si respira quell’influenza germanica che dall’indipendenza statunitense in poi si è tramandata di generazione in generazione. Jannik si è presentato con la calzamaglia a copertura del gomito destro ma la scelta ha il sapore della prudenza. Niente di più.

LE PAROLE DEL N. 1 DEL MONDO

A fine match Sinner ha spiegato:” Sono molto contento. Non è facile giocare qui perché si gioca in modo molto veloce, ma a tratti ho servito come volevo. Per essere il mio primo match sono soddisfatto. Le condizioni climatiche sono molto toste a causa del caldo e se non chiudi subito ed entri nello scambio questo può essere un problema. E’ comunque bello giocare qui perché il pubblico è molto partecipe”. Il cemento ha tradito ancora una volta Lorenzo Musetti eliminato dal francese Bonzi in 3 set: 5-7, 6-4, 7-6 (4). Lorenzo ha lottato fino al tiebreak del terzo set poi ha perso la quinta partita delle ultime 6; eliminato in 3 tornei su 4 al primo match. La corsa verso Torino è tutta in salita.