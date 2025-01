Sorpresa per la big del massimo campionato italiano: con un’offerta da 55 milioni, il bomber può andare via già nel mese di gennaio

È iniziato il mercato di gennaio e può essere davvero una sessione con il… botto! Tutte le grandi squadre della Serie A dovranno intervenire in maniera più o meno pesante, eccezion fatta per l’Inter che ha dimostrato anche in Supercoppa di essere la rosa meglio attrezzata per affrontare più competizioni.

Dovrà, invece, fare molto la Juventus che ha bisogno di almeno due difensori e spera di poter racimolare il budget per intervenire anche in attacco e a centrocampo. Si muoveranno Milan e Napoli per dare a Conceicao e Conte alternative più valide anche dietro ai titolari e spera in qualche intervento sul mercato anche Gasperini. L’Atalanta ha fatto una magra fiducia a Riyad, complice anche le scelte del tecnico che ha schierato contro l’Inter le ‘seconde linee’.

I bergamaschi hanno una rosa ben attrezzata, soprattutto in avanti, ma è proprio il reparto offensivo che potrebbe dare qualche grattacapo inatteso. Le sirene della Premier League hanno, infatti, iniziato a suonare in maniera molto forte per Mateo Retegui. Il capocannoniere della Serie A, attualmente fermo per infortunio, ha avuto fin qui un rendimento importante, tanto da far sì che le big di Premier mettessero gli occhi su di lui.

Atalanta, attenta a Retegui: via per 55 milioni

Da giorni in Inghilterra si parla di un possibile interesse per Mateo Retegui con Aston Villa e Arsenal che sarebbero interessate all’attaccante della Nazionale di Spalletti.

L’italo-argentino sta vivendo il miglior anno della sua carriera con già 14 gol all’attivo e il primo posto nella classifica cannonieri della Serie A. I Villans lo hanno individuato come possibile sostituto di Duran, 21enne colombiano che è finito nel mirino anche di Juventus e Napoli. I Gunners, invece, puntano a lui per rinforzare un attacco che ha bisogno di un vero bomber.

Per entrambe ci sarà però da fare uno sforzo economico: arrivato per poco più di 20 milioni di euro dal Genoa, Retegui non sarà venduto per meno di 55 milioni. Questa la cifra che potrebbe spingere l’Atalanta a cedere il bomber di Gasperini che tra qualche settimana potrà contare nuovamente su Scamacca, in fase di recupero dopo il grave infortunio rimediato quest’estate.

Occhio dunque al nome di Retegui già nel mercato di gennaio: la Premier gli ha messo gli occhi addosso, servono 55 milioni per portarlo via dalla Serie A.