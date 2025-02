Grande paura per quel che è successo sul terreno di gioco: lo scontro, la corsa in ospedale, il senso di deja vu che prende il sopravvento

Lo hanno già vissuto e speravano di non provare più quelle sensazioni. Invece il destino ha messo a dura prova la Fiorentina ancora una volta.

Non sono passati neanche tre mesi dal malore di Edoardo Bove, da quel minuto 16 di Fiorentina-Inter dell’1 dicembre che difficilmente si riuscirà a dimenticare. I viola hanno rischiato di vivere un nuovo dramma, hanno riassaporato sensazioni orribili e che avrebbero voluto cancellare per sempre. Quando Moise Kean si è accasciato a terra nel corso del secondo tempo di Verona-Fiorentina in pochi non hanno pensato a quanto accaduto al Franchi meno di tre mesi fa.

La mente è volata subito lì, con Bove in panchina che ha faticato a trattenere l’emozione, ha provato a non vedere, coprendosi gli occhi e sperando che l’incubo da lui già vissuto non si materializzasse. In campo la scena era molto simile a quella già vissuta a dicembre con i compagni che richiamavano l’attenzione dei medici, l’ambulanza.

L’attaccante però non ha mai perso conoscenza ed ora tutti possono tirare un sospiro di sollievo dopo che gli accertamenti hanno dato esito negativo.

Fiorentina, paura per Kean: l’ultimo bollettino

Tutto accade al minuto 12 del secondo tempo di Verona-Fiorentina, sul punteggio di 0-0: nel tentativo di controllare la palla, Kean frana con il volto addosso al ginocchio di Padel Dawidowicz e si procura una ferita all’arcata sopracciliare.

È costretto ad andare a bordocampo, cambiarsi la maglietta sporca di sangue e farsi suturare la ferita. Dopo qualche minuto può rientrare in campo, ma non sta bene: gli gira la testa e si accascia a terra facendo allarmare tutti. Soccorso dai sanitari, è portato fuori in barella quindi con l’ambulanza è trasportato all’ospedale Borgo Trento. Qui arriva il primo bollettino che parla di trauma cranico e di accertamenti in corso di svolgimento.

Lunedì mattina poi arriva la notizia più bella: “Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze – si legge nel comunicato della società toscana – . I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi“. Una nota che fa tornare il sorriso alla Fiorentina, facendo anche dimenticare la sconfitta maturata nei minuti finali e la crisi della squadra viola reduce da tre ko consecutivi.

Quella di Kean però vale come una vittoria ed ora insieme sarà più facile ripartire e lanciare la corsa al quarto posto.