Natale in famiglia per la Leotta che pubblica sui social degli scatti dal sapore natalizio con un particolare che attira l’attenzione

Natale in famiglia per Diletta Leotta che ha deciso di trascorrere le feste con gli affetti più cari. C’è il marito Loris Karius insieme a lei e alla figlia Aria, ma anche la famiglia della bella conduttrice siciliana e i suoceri per una bella tavolata che in questi giorni fa sempre piacere vedere.

La presentatrice di Dazn ha voluto documentare tutto su Instagram, quasi a dimostrare che a casa sua regna l’amore e la serenità: una risposta ai gossip che raccontano di una crisi in atto con il marito, a pochi mesi dalla celebrazione delle nozze. Nulla di tutto questo si vede nelle immagini che la Leotta ha pubblicato sui social il giorno di Natale, accompagnando il tutto con una frase carica di amore: “La mia grande e bella famiglia“.

D’altronde il Natale è la festa della famiglia per eccellenza e Diletta non ha voluto rinunciare alla tradizione. Le immagini postate sui social sono una carrellata di come ha trascorso il Natale con un denominatore unico: il colore rosso dei vestiti indossati dalla presentatrice. Il rosso si prende la scena con lei e il marito con la figlia in braccia, accompagnati da Babbo Natale in una foto dove si nota un vestitino molto attillato che mette in mostra un dettaglio non sfuggito ai fan.

Diletta Leotta, il Natale si fa sexy: il particolare non passa inosservato

Il vestitino rosso e aderente fa risaltare le curve della bella conduttrice ed ecco allora che tra i commenti c’è chi sottolinea il lato B della Leotta, dimenticando magari la galanteria anche a Natale.

Tanti i riferimenti al ‘panettone’, un chiaro (e poco elegante) doppio senso tra il tipico dolce di Natale e il fondoschiena prosperoso della conduttrice. E non manca chi la critica per alcune pose a loro dire poco adatte al contesto. Insomma, anche a Natale va in scena il solito copione social tra apprezzamenti troppo spinti, critiche eccessive e chi più ne ha più ne metta.

Ma tra i commenti non mancano chi riempie di complimenti la donna che sorride in tutte le foto pubblicate. “Splendida” scrive un fan ed un altro non manca di elogiare la sintonia famigliare: “È bello vedere una famiglia che si ritrova insieme” con tanto di cuoricino…ovviamente rosso tanto per restare in tema natalizio.