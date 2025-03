Diletta Leotta fa impazzire i fan con il suo outfit: curve da capogiro per la conduttrice che vola in Germania per assistere al debutto del marito

Le vacanze in Maldive sono ormai un ricordo, ma Diletta Leotta non riesce proprio a stare ferma. La bella conduttrice di Dazn è reduce da qualche giorno di relax ai Tropici, una breve vacanza che ha raccontato sui social con scatti da perdere la testa.

I costumi della Leotta hanno conquistato il cuore dei suoi fan, ma soprattutto le sue curve – non certo nascoste dagli striminziti bikini indossati – hanno fatto girare la testa ai suoi oltre nove milioni di fan. Su Instagram le immagini della pausa lavorativa della presentatrice hanno spopolato. Gli scatti provenienti dalle Maldive sono stati visti e commentati da centinaia di migliaia di fan: si contano quasi un milione di cuoricini per le ultime gallery a tema mare di Diletta Leotta che ha incantato i fan con panorami (e curve) mozzafiato.

Una immagine su tutte ha rapito lo sguardo dei suoi follower: uno scatto che mostra la Leotta intenta ad allacciarsi il costume, un bikini talmente mini da lasciare intravedere il suo Lato A. Facile che lo sguardo di molti dei fan si sia posato proprio lì, sul vedo o non vedo che ha fatto girare la testa.

Diletta Leotta vola in Germania: che parate per Karius

A far girare la testa a lei ci ha pensato il marito Loris Karius che ha conquistato il suo cuore. I due sono felicemente sposati da qualche mese, nonostante le voci di crisi che si sono rincorse nei mesi scorsi, e a testimoniarlo c’è il blitz fatto dalla Leotta in Germania per il debutto del marito con lo Schalke 04. Il portiere tedesco ha giocato per la prima volta con la sua nuova squadra nel match di campionato contro il Munster.

Una partita che lo Schalke ha vinto 1-0 anche grazie alle parate di Karius: il marito della Leotta è stato decisivo con i suoi interventi. Soprattutto quello all’ultimo minuto, un salvataggio sulla linea che è stato accolto con un’esultanza come se fosse stato un gol. Ad immortalare tutto sugli spalti c’era Diletta Leotta che ha poi accolto con un bacio il marito all’uscita dagli spogliatoi. Tutto, naturalmente, documentato sui social, dove i fan aspettano ora i nuovi scatti della conduttrice. Altra parentesi estera per la conduttrice quindi che ora però si ritufferà nel lavoro e nel campionato italiano.