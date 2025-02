Una Diletta Leotta da perdere la testa quella che ha estasiato i propri fan su Instagram durante la sua vacanza alle Maldive: che schianto

Da perdere la testa. Diletta Leotta non si ferma e continua ad incantare i fan con foto e video della sua vacanza alle Maldive. C’è aria d’estate per la conduttrice di Dazn che per qualche giorno ha scelto di mettere da parte il pallone e si è concessa un tuffo nello splendido mare dei tropici.

Vacanza ad alta carica di sensualità quella di Diletta Leotta almeno a giudicare dal successo che hanno avuto i suoi scatti su Instagram. I nove e passa milioni di follower che la seguono sul social non hanno resistito al fascino della presentatrice siciliana, che si è mostrata in tutto il suo splendore. Ora che ha fatto rientro in Italia, ci sono le stories su Instagram a mostrarla insieme alla figlia Aria e al marito Loris Karius, per i suoi fan c’è sempre la possibilità di dare uno sguardo alle immagini con cui la Leotta ha documentato il suo blitz alle Maldive.

Un blitz da far girare la testa con Diletta che si offre in tutta la sua sensualità con bikini striminziti che lasciano trasparire le sue curve.

Diletta Leotta, il bagno è hot: fan in delirio

Uno degli ultimi post fatti dalle Maldive è un video in cui Diletta Leotta, con indosso un mini bikini nero, esce dal mare aggiustandosi il costume. Un filmato dalla carica sensuale molto elevata che ha mandato in delirio i fan.

Ecco allora comparire cuoricini come se piovesse: oltre trecentomila quelli raccolti dal breve video postato dalla conduttrice siciliana, insieme ad oltre duemila commenti. Numeri che testimoniano il seguito che la Leotta ha su Instagram dove ogni suo post scatena i fan e raccoglie consensi (e qualche inevitabile critica).

Ora però è tempo di riporre nuovamente i costumi nell’armadio e ‘sopportare’ lo scorcio finale dell’inverno italiano anche per Diletta Leotta. Ad attenderla ci sarà il campionato di Serie A con l’avvincente battaglia per lo scudetto e le inevitabili polemiche che per una partita di calcio non mancano mai. Le divisioni da questo punto di vista sono scontate, con i tifosi delle varie squadre che difenderanno il loro club. A mettere d’accordo tutti però ci sarà ancora la Leotta con le sue immagini da capogiro direttamente dalle Maldive: una vacanza che ha rappresentato un anticipo d’estate ed ha reso la temperatura sui social rovente.