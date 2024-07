Inter, cambiano i piani per le cessioni: cosa è successo con Carboni

I piani delle cessioni dell’Inter potrebbero cambiare grazie a Carboni: la nuova ipotesi che ribalta i programmi nerazzurri

Sul suo talento sono pronti a scommetterci in molti, partendo dal ct della Nazionale argentina che lo ha convocato per la Coppa America. La Seleccion ha scelto Valentin Carboni tra i calciatori da portare negli Stati Uniti per la rassegna continentale, vinta poi dall’Albiceleste, dopo averlo convocato già a marzo per evitare lo scippo italiano (ha il doppio passaporto).

Il talento, soprattutto quando si hanno appena 19 anni, ha bisogno però di spazio per essere coltivato al meglio e nell’Inter 2024/2025 per il giovane gioiello del calcio sudamericano non sembra esserci. Nonostante Inzaghi aspetti una quinta punta, l’Inter non ha intenzione di puntare nell’immediato su Valentin Carboni che può diventare la cessione necessaria per arrivare a Gudmundsson.

L’idea è cederlo a titolo definitivo, per fare cassa, ma il problema è rappresentato però dalla valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro. Soldi che avrebbe voluto spendere il Marsiglia, prima di puntare la stessa cifra su Greenwood. Ora per l’argentino si attende la proposta giusta, ma c’è una novità che potrebbe cambiare i piani sul fronte cessioni e consentire ai nerazzurri di arrivare anche al nuovo difensore.

Un Carboni entra, uno esce: così cambia il piano cessioni dell’Inter

Un Carboni va, un Carboni viene. Potrebbe essere questa la soluzione ideale per il calciomercato dell’Inter. Marotta è alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia, si cerca un braccetto che possa rappresentare un’alternativa in più per la difesa, non disdegnando la possibilità di mettere le mani su un profilo che possa anche disimpegnarsi bene sulla fascia.

Un identikit che corrisponde alla perfezione a quello di Andrea Carboni, 23 anni, centrale mancino del Monza. I brianzoli lo ritengono una colonna della squadra affidata quest’anno a Nesta, ma l’Inter ha mostrato interesse e i rapporti tra le due società potrebbero favorire l’affare. Valutato circa 10 milioni di euro, capace di giocare anche da esterno, per età e costo rappresenta il nome che rispetta alla perfezione i paletti fissati da Oaktree per il colpo in difesa.

La cifra da sborsare potrebbe inoltre essere ulteriormente abbassata con l’inserimento nell’affare di un calciatore. Chi? Ovviamente Carboni, Valentin questa volta, che potrebbe tornare a Monza in prestito per continuare la sua maturazione ed essere poi pronto tra un anno per il salto in una big. Una traccia da seguire, non ancora una trattativa, che per svilupparsi ha bisogno anche di qualche cessione tra gli attaccanti brianzoli. Da un Carboni all’altro, così può cambiare il mercato dell’Inter.