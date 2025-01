Giuntoli sta per chiudere l’operazione e regalare un rinforzo a Thiago Motta: il valore del nuovo acquisto è di appena un milione

Se il campo non sta dando i risultati sperati, la Juventus prova a trovare sul calciomercato i rinforzi utili ad invertire la rotta. Giuntoli è al lavoro per acquistare i calciatori che servono a Thiago Motta per completare la rosa.

Rinforzi decisivi per il proseguo della stagione perché la squadra ha mostrato di avere diverse pecche. Serve sicuramente qualcosa in difesa, dove Danilo è stato messo alla porta e Bremer e Cabal hanno chiuso la loro stagione per infortunio. Servono forze fresche anche in attacco dove Vlahovic è l’unico centravanti arruolabile, in attesa che Milik torni dal lungo stop.

Il primo colpo dovrebbe arrivare in difesa dove, stando alle ultime indiscrezioni, Giuntoli è vicino a chiudere l’acquisto di Alberto Costa, classe 2003, terzino destro del Vitoria Guimaraes. Il 21enne può diventare bianconero per una cifra complessiva tra i 12 e i 13 milioni di euro. Un affare a sorpresa per un calciatore che soltanto quest’anno ha iniziato a essere presenza fissa in prima squadra, collezionando in totale 20 apparizioni con un gol e tre assist.

Una scommessa più che una certezza, anche se le qualità del giovane esterno difensivo sono importanti. Intanto però il suo possibile acquisto cela un mistero: la valutazione, non certo bassa per chi si sta affacciando per la prima volta nel calcio dei grandi.

Juventus, chi è Alberto Costa: il terzino che vale un milione

Alberto Costa non è certo l’acquisto che sognavano i tifosi della Juventus che da gennaio si aspettano qualche colpo da novanta per risalire una classifica che, al momento, vede i bianconeri al quinto posto.

Giovane di belle speranze, al primo anno da ‘grande’ e fuori dal giro della Nazionale (ha due presenze con l’Under 20 risalenti al 2023), il 21enne costerebbe come detto una cifra superiore ai dieci milioni di euro. Eppure, basandosi sul sito specializzato Transfermarkt il suo valore sarebbe molto inferiore: appena un milione di euro.

Una differenza importante, dovuta sicuramente alla giovane età del giocatore ed anche al fatto che ha da poco firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2028. Un contratto che potrebbe però non rispettare. La Juventus lo vuole e lui sta spingendo per trasferirsi subito, nonostante le resistenze del Vitoria che vorrebbe rimandare tutto all’estate, sperando magari in una ottima seconda parte di stagione ed in un aumento del suo valore.