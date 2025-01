La società bianconera pronta ad accettare la clamorosa offerta proveniente dall’Inghilterra: cosa c’è dietro l’addio sorprendente

Nel calciomercato tutto può cambiare nel giro di pochi minuti. Chi è inamovibile può essere ceduto all’improvviso. È quel che sta accadendo alla Juventus, dove Giuntoli ha chiuso due colpi in entrata (Alberto Costa e Kolo Muani) ed ora potrebbe piazzare la sorprendente operazione in uscita.

Non si tratta di Vlahovic, calciatore che pure potrebbe lasciare Torino in caso di offerta importante, ma di Andrea Cambiaso. A sorpresa il Manchester City ha presentato una proposta per l’esterno bianconero e ancora più a sorpresa dal club piemontese non è arrivata una chiusura netta. Cambiaso può partire già a gennaio, soprattutto se dovesse arrivare la proposta di cui si parla, cioè oltre 60 milioni di euro. Le ultime indiscrezioni raccontano di una Juventus pronta a cedere il ventiquattrenne per 80 milioni, ma le parti potrebbero trovare un accordo per una cifra anche decisamente inferiore.

Guardiola vuole anticipare i tempi e inserire nuovi giocatori nella sua rosa già a gennaio a causa del rischio di sanzioni in estate che potrebbero bloccare il mercato della società inglese. Da qui l’assalto a Cambiaso, ma a sorprendere è più la decisione della Juventus di aprire alla cessione.

Juventus, cessione Cambiaso: tutti i motivi

Una decisione frutta di un cambio evidente di rotta nella gestione del calciatore. Cambiaso era un titolare inamovibile per Thiago Motta: prima dell’infortunio alla caviglia ha giocato praticamente sempre da titolare ed è stato utilizzato in diversi ruoli.

Poi qualcosa è cambiato, anche quando ha smaltito il problema fisico l’esterno è finito spesso in panchina, ritrovando il posto da titolare soltanto con l’Atalanta nel recupero della 19ª giornata, in una Juventus in piena emergenza infortuni. Per l’allenatore bianconero Cambiaso non è più un insostituibile, al contrario è diventato una pedina sacrificabile per fare cassa e andare a comprare calciatori in linea con il nuovo progetto tattico del tecnico.

A convincere la Juventus della cedibilità di Cambiaso, oltre alla possibile faraonica offerta proveniente dall’Inghilterra, anche le ultime prestazioni del giocatore. Il ventiquattrenne si è spesso macchiato di errori che hanno compromesso i risultati bianconeri, evidente simbolo anche di una mancata tranquillità mentale. Qualcosa si è rotto tra il giocatore e Thiago Motta, Cambiaso potrebbe non sentirsi più al centro del progetto e l’idea Manchester City rappresenta una tentazione per tutti. Per il calciatore, che potrebbe ritrovare entusiasmo in una squadra da vertice, e per la società che incasserebbe un importante tesoretto da reinvestire nel mercato.