Il calciomercato della formazione bianconera modificato dal grave infortunio: cosa succede adesso

Segnali incoraggianti. L’1-1 di Bergamo ha lasciato buone indicazioni alla Juventus. I bianconeri non hanno superato la loro pareggite, ma la prestazione offerta contro l’Atalanta lascia intravedere quei miglioramenti necessari per poter continuare a lottare per il vertice. Una mano la potrà dare anche il calciomercato, Giuntoli si è già mosso piazzando i primi due colpi della sessione invernale.

Alberto Costa e Kolo Muani sono i primi due rinforzi regalati dal Football director al proprio allenatore. I primi, ma non gli unici perché la Juventus ha la necessità di rinforzare ulteriormente la propria rosa. Serve sicuramente almeno un difensore ed è questa la priorità assoluta da perseguire nei prossimi giorni.

Ma il mercato può offrire anche novità in attesa ed è proprio quello che potrebbe succedere a Torino, dove Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus già in questa finestra di mercato. Tutto nasce da un grave infortunio che spinge la big europea ad andare alla ricerca di un nuovo centravanti e il serbo è un profilo che stuzzica e non poco.

Gabriel Jesus spinge Vlahovic lontano dalla Juve

Lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: è questa la diagnosi confermata dagli accertamenti a cui si è sottoposto Gabriel Jesus.

L’attaccante brasiliano si è infortunato durante la sfida persa dall’Arsenal contro il Manchester United in coppa. Un infortunio apparso subito grave con gli esami che hanno confermato purtroppo il lungo stop. Il calciatore tornerà soltanto nella prossima stagione e per l’Arsenal si apre così la caccia al sostituto.

Arteta era alla ricerca di un nuovo attaccante già prima dell’infortunio di Gabriel Jesus, ora il centravanti diventa un urgenza per i Gunners che si stanno già muovendo in questa direzione. Tra i nomi vagliati c’è da tempo anche quello di Dusan Vlahovic, con la società londinese che potrebbe ora anticipare i tempi e sferrare l’assalto già a gennaio.

Il contratto in scadenza nel 2026 e l’ingaggio da 12 milioni spingono Vlahovic lontano da Torino. L’addio in estate appare quasi certo, ma ora può essere anticipato a quest’inverno. Se dall’Arsenal dovesse arrivare l’offerta giusta, intorno ai 40 milioni di euro, la Juventus potrebbe dare il via libera. In quel caso Giuntoli si fionderebbe su un altro attaccante da regalare a Thiago Motta.

Il nome in cima alle preferenze resta quello Joshua Zirkzee che in Premier League non sta convincendo. L’olandese sarebbe felice di ritrovare il tecnico che lo ha fatto esplodere a Bologna, bisognerà convincere però lo United ad accettare un prestito. I prossimi giorni saranno decisivi, con l’infortunio di Gabriel Jesus che potrebbe stravolgere il mercato della Juventus.