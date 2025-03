La posizione di Thiago Motta sempre più in bilico e nella notte post Empoli ha rischiato davvero l’esonero: cosa è successo

“Thiago Motta non è in discussione“. Cristiano Giuntoli chiude il capitolo con un annuncio che salva il tecnico italo-brasiliano. La Juventus ha deciso di andare avanti con l’allenatore ex Bologna nonostante la doppia eliminazione da Champions e Coppa Italia.

Una figuraccia quella rimediata contro l’Empoli che aveva fatto pensare ad un possibile esonero immediato. Primo tempo orribile per i bianconeri, eliminazione cocente contro una squadra imbottita di riserve e che in campionato è in piena lotta per non retrocedere. Così nella pancia dello Stadium si sono rincorsi i sussurri su un ribaltone immediato per salvare una stagione che senza qualificazione in Champions potrebbe essere definita soltanto fallimentare.

Alla fine però la società ha deciso di andare avanti con Motta e lo ha fatto con un annuncio pubblico. Giuntoli ci ha messo la faccia, si è assunto anche le responsabilità per quel che sta succedendo a Torino ed ha ribadito che il progetto andrà avanti con l’attuale allenatore. Fino a quando? Qui i dubbi tornano a galla, perché la risposta a questa domanda si intreccia inevitabilmente con i risultati che arriveranno dal campo.

Juventus, Thiago Motta salvo solo con la Champions

In campionato i bianconeri sono al quarto posto e grazie alla sconfitta del Milan nel recupero con il Bologna hanno un avversario in meno nella lotta al piazzamento Champions.

Il quarto posto (o anche meglio se continuerà il filotto di vittorie in campionato) è il risultato minimo per Thiago Motta, un obbligo per pensare di continuare ad essere l’allenatore della Juventus. Anzi, mantenere il piazzamento Champions nelle ultime 12 giornate di campionato potrebbe anche non bastare al tecnico per vedersi confermata la fiducia.

Al di là delle dichiarazioni pubbliche, infatti, la dirigenza juventina si aspetta una svolta importante dal punto di vista del gioco, un segnale chiaro che la rosa sta facendo proprio lo spartito tattico di Motta. Ciò che serve è che la scelta di andare avanti insieme sia accompagnata anche da miglioramenti importanti, dall’indicazione che il percorso intrapreso sta iniziando a dare i primi frutti. Questo e il piazzamento tra le prime quattro porterà poi alla conferma di Motta.

In caso contrario si aprirebbero discussioni e verrebbero a galla nuovi dubbi su Thiago Motta, ma non solo. Soprattutto se dovesse sfuggire la qualificazione Champions, infatti, le riflessioni riguarderebbero tutta l’area sportiva a 360°, compreso Giuntoli. Tutto però passerà per il campo con 12 partite che daranno il giudizio definitivo sulla stagione attuale e segneranno anche il futuro.