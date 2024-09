Marina si lascia andare: le foto sono sensazionali

Le mogli dei calciatori hanno sempre più importanza nella carriera dei propri mariti e questo caso non fa eccezione: le sexy foto di Marina

Una decisione che cambia la vita è giusto prenderla in sintonia con il proprio partner. Questo vale a maggior ragione nel mondo del calcio dove i cambi di città e abitudini sono molto frequenti. Ecco allora che le mogli dei calciatori hanno assunto sempre maggior importanza nelle scelte relative alle carriere dei propri mariti e di esempi se ne possono citare a decine.

L’ultimo, almeno restando alla Serie A, riguarda Paulo Dybala con la moglie Oriana Sabatini che ha avuto un ruolo fondamentale nel no alla sontuosa offerta dell’Arabia Saudita. Ma c’è un’altra donna che ha influenzato ed influenza le scelte di un calciatore che in Serie A ha vissuto molti anni. Si tratta di Marina Luczenko, moglie di Wojciech Szczesny, ex portiere della Juventus.

Il polacco è tornato agli onori della cronaca da qualche giorno, dopo che il Barcellona si è fatto avanti per prenderlo in seguito all’infortunio grave di ter Stegen. Ritiratosi a fine agosto, dopo aver risolto il suo contratto con la Juventus, Szczesny non ha saputo dire di no alla proposta blaugrana ed è tornato sui suoi passi, dicendo sì al rientro in campo.

Una decisione sulla quale ha avuto un peso preponderante anche il parere di Marina Luczenki, la moglie dell’ex estremo difensore anche di Arsenal e Roma. Trentacinque anni (è nata il 3 luglio 1989), lady Szczesny ha dato il suo benestare all’approdo al Camp Nou del marito, prendendosi la scena anche nel mondo del calcio. La donna, infatti, fa parte del mondo dello spettacolo ed è molto apprezzata in patria.

Marina Luczenko, la moglie di Szczesny manda in tilt i fan

Sposata dal 2016 con il portiere, con il quale ha avuto anche due figli, la Luczenko è modella, attrice ed anche cantante.

In patria ha un seguito molto vasto di fan, tanto che il suo profilo Instagram conta ben un milione di follower. Nata in Ucraina, all’età di due anni arriva in Polonia insieme alla sua famiglia. Oggi è una vera e propria star del mondo dello spettacolo polacco con diverse partecipazioni a film, serie tv e anche tre album incisi.

Il primo film a cui ha partecipato risale al 2009 (I pol), mentre il primo album arriva due anni dopo (Hadrbeat, 2011). Da allora ha conquistato il mondo della musica con altre due pubblicazioni (On My Way nel 2017 e Warstwy due anni più tardi). Attiva anche come attrice di serie tv, ha partecipato a 39 i pol e Usta Usta, sui social è apprezzata anche per la sua sensualità. Una vera ‘star’ che non manca mai di seguire il marito nei suoi spostamenti e lo farà anche questa volta a Barcellona, dove Szczesny è approdato anche per il suo sì.