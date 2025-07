In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Riccardo Orsolini mette in chiaro il suo legame con il Bologna e risponde alle voci di mercato: “Non ho mai espresso la volontà di andare via, né alla società né al mio entourage. Ho solo detto che, se mai dovessero arrivare offerte concrete, si parlerà prima col club. Ma non ho mal di pancia e non voglio creare ambiguità”. Il numero 7 rossoblù non si nasconde: “Sono qui da tanti anni, è come con una fidanzata: se ti ci lasci, ti dispiace. Confermo: sarebbe un peccato andarmene. Mi sento parte di questo gruppo. Quando andiamo in giro, anche i nuovi ci dicono: ‘Mai visto uno spogliatoio così’”. Riguardo al rinnovo, Orsolini è cauto: “Non parlo di cifre. Di tempo limite non ne ho. Il mio legame con Bologna è forte, mi sento trasparente, normale. Forse è questo che piace alla gente”. Su Thiago Motta e Italiano: “Due tecnici straordinari. Con Italiano mi trovo benissimo, caratterialmente ci assomigliamo: battute, scherzi, stima reciproca”. Sul gol all’Inter che ha deciso lo scudetto: “Pazzesco. Ma il più bello per me resta quello al Genoa. E la Coppa Italia? Lì abbiamo vinto con l’energia del gruppo. Ho pensato: ‘Non possiamo perdere’”. E il celebre toc toc? “Spalletti me l’ha fatto notare a Coverciano. Ormai è iconico… ho quasi depositato il brevetto!”, ride Orso, sempre con il sorriso che “è come gli spinaci per Braccio di Ferro… anche se, a volte, è una maschera”.