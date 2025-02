Bufera dopo le dichiarazioni dell’allenatore contro le quali è pronta la denuncia penale: scoppia il caso dopo il comunicato ufficiale

È guerra aperta e a farne le spese potrebbe essere il tecnico per il quale è pronta la richiesta di apertura di un procedimento penale.

Caos totale nel campionato turco dove la corsa al titolo tra Galatasaray e Fenerbahce si sta trasformando in un vero duello rusticano. Il big match dello scorso fine settimana è terminato 0-0, ma gli strascichi che si è portato dietro fanno temere il peggio. Il club giallorosso, infatti, si è scagliato in maniera durissima contro José Mourinho colpevole, almeno stando alla società rivale, di essersi macchiato di un comportamento razzista.

Tutto nasce dalle parole che lo Special One ha dedicato al direttore di gara, facendogli i complimenti per come ha arbitrato. Nell’elogiare l’arbitro però, il tecnico portoghese si è anche lasciato andare ad un commento sulla panchina avversaria: “Dopo una clamorosa simulazione al primo minuto – le parole incriminate di Mourinho – quelli sulla panchina del Galatasaray stavano già urlando come scimmie“.

Un riferimento, quello alle scimmie, che ha fatto andare su tutte le furie il club campione di Turchia. Durissimo il comunicato con il quale si preannuncia l’intenzione di avviare un procedimento penale contro l’ex allenatore della Roma. Nella nota del Galatasaray, infatti, si ricorda come “dall’inizio del suo incarico manageriale, Mourinho ha continuato a rilasciare dichiarazioni sprezzanti verso il popolo turco“.

Bufera Mourinho, il Galatasaray lo denuncia per razzismo

Nel comunicato si afferma che il discorso del tecnico dopo il match “è andato oltre i semplici commenti immorali e si è trasformato in una retorica disumana“. Da qui l’annuncio di voler avviare un procedimento penale e, di conseguenza, dell’intenzione di presentare denunce sia alla Uefa che alla Fifa.

Una presa di posizione contro cui si è scagliato il Fenerbahce con un altro comunicato, altrettanto duro. Nella nota si parla di commento “estrapolato dal contesto e distorto in modo fuorviante”. Il Fenerbahce difende Mourinho e spiega che la sua frase voleva soltanto “descrivere l’eccessiva reazione dello staff tecnico della squadra avversaria” e non può essere associata al razzismo. “Qualsiasi tentativo di dipingere questa dichiarazione come razzista – continua il comunicato – è del tutto malizioso“.

Il Fenerbahce quindi preannuncia che ha intenzione di difendersi da questa “accusa infondata“ e attacca il Galatasaray che con la sua denuncia “mira a manipolare la percezione pubblica“. Guerra aperta quindi tra i due club più importanti di Turchia che si stanno giocando anche il titolo con il giallorossi primi con sei punti di vantaggio sulla formazione di Mourinho.