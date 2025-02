La Serie A vive un momento particolarmente convulso e il club di vertice rischia la penalizzazione: può essere stravolta la classifica

Un altro caso che può stravolgere la Serie A e cambiare totalmente la classifica. Rischio penalizzazione per un club italiano del massimo campionato che vive ore di attesa e paura: il Napoli, primo in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter, potrebbe essere sanzionato dalla giustizia sportiva.

Il caso è quello che riguarda gli acquisti di Osimhen e Manolas, rispettivamente da Lille e Roma, con la Procura della Capitale che da mesi sta indagando. Gli inquirenti hanno ora presentato la richiesta di rinvio a giudizio per il patron Aurelio De Laurentiis e lo stesso Napoli e si attende la decisione del Gup. La società esprime serenità e tranquillità, è convinta di aver operato nel rispetto delle normative e garantisce che non si sono rischi né dal punto di vista penale, né da quello sportivo.

Lo fa con l’avvocato Fabio Fulgeri, uno dei legali del club, che a ‘Radio Crc’ esplicita la posizione del Napoli e del presidente De Laurentiis: “Escludiamo il rinvio a giudizio perché abbiamo presentato al Pubblico Ministero argomenti forti e pareri importanti. Eravamo confortati dal fatto di aver agito nella legalità e rispettando i principi contabili che sono stati ritenuti corretti nelle poste di bilancio“.

Fulgeri si dice tranquillo anche dal punto di vista sportivo: “La questione compete la valutazione di un esperto di diritto sportivo, ma dal confronto con colleghi è emerso che non ci sono estremi per eventuali effetti negativi“.

Napoli, rischio penalizzazione: il parere legale

Sulla vicenda si è espresso, ai microfoni di Calciomercato.it, anche l’avvocato Michele La Francesca, esperto di questioni giuridiche legate al mondo del calcio.

Il legale ricorda che c’è un precedente, quello della Juventus, “che ci può aiutare a capire cosa potrebbe succedere“: in quella vicenda il club bianconero pagò con una penalizzazione di 10 punti in classifica. Ora secondo La Francesca “bisognerà vedere Chiné cosa intenderà fare“: “Se sussistono degli elementi diversi e nuovi non ancora presi in considerazione dalla procura sportiva, e mi sembra che possano esserci sulla base della richiesta di rinvio a giudizio – spiega l’avvocato –, allora Chinè potrebbe aprire nuovamente il fascicolo e svolgere le indagini necessarie ed eventualmente giungere a deferimenti di De Laurentiis e del club“.

Sempre basandosi sul precedente Juve, La Francesca spiega che per il Napoli “potrebbero esserci dei punti di penalizzazione“, anche se la vicenda è ancora in una fase iniziale ed è complicato sbilanciarsi. Servirà ora vedere cosa deciderà di fare la Procura Federale: se ci saranno degli elementi di novità rispetto al precedente proscioglimento, potrà esserci la revocazione e quindi un nuovo processo sportivo per gli azzurri.