Wanda Nara choc: ecco cosa è successo dopo l’account hackerato

Situazione controversa che vede coinvolta la showgirl argentina e prossima ex moglie di Mauro Icardi: il suo profilo spotify preso di mira

Periodo turbolento per Wanda Nara. La separazione di Mauro Icardi sta segnando la showgirl argentina al centro dei gossip e protagonista con il giocatore di accuse reciproche.

Le ultime settimane sono state complicate per l’ormai ex coppia. La forte discussione tra Nara e Icardi è diventata di dominio pubblico, anche perché la donna avrebbe sporto denuncia contro il calciatore per violenza di genere e tentato furto. Una situazione resa ancora più ingarbugliata dalle risposte social dell’attaccante del Galatasaray che ha condiviso alcuni video in cui era in compagnia della futura ex moglie.

In tutto questo si inserisce anche l’annuncio della relazione tra la stessa Wanda Nara e il rapper L-Gante, in un triangolo che sta facendo molto rumore. Proprio il cantante è stato il primo a denunciare di essere stato vittima di un hackeraggio dei propri profili social, un ‘assalto’ a cui ha fatto seguito quello alla stessa presentatrice argentina. Il profilo Spotify di Wanda Nara sarebbe stato hackerato e i dettagli della vicenda sarebbero davvero assurdi.

Wanda Nara, profilo hackerato: c’entra Icardi

Dietro l’hackeraggio dell’account sulla piattaforma musicale della imprenditrice argentina ci sarebbero i tifosi di Mauro Icardi.

Almeno è questo che si capisce andando a vedere come è stato modificato il profilo. In primo luogo è stata inserita una nuova canzone dal titolo “Mauro was here” (Mauro era qui) e a firmare la modifica è stato un gruppo che si identifica con il nome “Mauro’s Solediers” (i soldati di Mauro). La canzone, della durata di oltre cinque minuti, è stata pubblicata come ultimo singolo di Wanda Nara. Ad accompagnarla anche un’immagine in cui si vedono quattro soldati che impugnano delle armi.

Da qui è stato quasi inevitabile collegare il profilo hackerato ai tifosi turchi del Galatasaray che, stando a quanto dichiarato da L-Gante, sarebbero stati anche gli autori dell’assalto agli account social del cantante. Ma non è tutto perché gli stessi avrebbero preso di mira anche Tamara Baez, ex fidanzata del rapper e madre di sua figlia, Jamaica, con minacce più o meno esplicite destinate proprio a L-Gante e un invito perentorio a non parlare più del Galatasaray.

Situazione controversa dunque, come è sempre stata fin dall’inizio la relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Un rapporto che si sta chiudendo purtroppo nel modo peggiore possibile, tra polemiche e accuse reciproche.