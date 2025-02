Tra Wanda Nara e Mauro Icardi altro scontro: il tradimento ha mandato su tutte le furie il bomber, spunta tutta la verità

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi, lo scontro è totale. Gli ex coniugi ormai sono in piena battaglia legale e non perdono occasione di lanciarsi accuse reciproche.

Anche se i due hanno ormai intrapreso nuove relazioni, il matrimonio finito continua a farli litigare e non passa giorno senza che escono nuovi retroscena. Gli ultimi arrivano da un programma sulla tv argentina che ha pubblicato le chat che si sono scambiati Mauro Icardi e Wanda Nara negli ultimi giorni, messaggi in cui i due si rinfacciavano tradimenti a vicenda.

Durante il programma argentino LAM, vengono mostrate le chat in cui Icardi risponde a Wanda Nara dopo che lei aveva pubblicato un audio in cui il calciatore se la prendeva con una delle due figlie. Il calciatore del Galatasaray attacca l’ex moglie: “Pensavi che pubblicare le mie chat mi avrebbe toccato in qualche modo? Ti sei già accorta che niente mi smuove – le chat pubblicate di Icardi – . Non hai ancora capito cosa ti aspetta, ma continua così perché mi stai ancora facendo dei favori“.

Il calciatore attaccante l’ex moglie e le ricorda che tre anni fa lui voleva già lasciarla per China Suarez (la sua attuale compagna), ma ha rinunciato per amore delle figlie e per non farle soffrire. “Ho continuato per tre anni mentre tu mi fregavi con chiunque incrociassi sul tuo cammino – l’accusa di Icardi –. Per raccogliere prove di tutto ho dovuto creare un personaggio. Sai che ho le prove di tutto“.

Wanda Nara risponde ad Icardi: le chat pubblicate

Nel corso del programma vengono mostrate anche le chat con cui Wanda Nara risponde alle accuse di Mauro Icardi.

La showgirl argentina, infatti, ricorda di quando ha chiamato la polizia per farlo uscire di casa: “È un peccato che quando mi hai tradito e me ne sono andata, tu non sei andato con il tuo amore (China Suarez, ndr). Voglio dire, ti faceva comodo, così non saremmo arrivati al punto in cui ho dovuto buttarti fuori di casa con il 112“.

La donna poi scritto che non è vero che Icardi non è andato via con la Suarez per non far dispiacere alle figlie: “La verità la conosciamo tu ed io. Un mese prima di stare con lei – il messaggio scritto da Wanda Nara – , volevi un figlio, risposarti, ma te ne sei andato perché la polizia ti ha portato via. Cose successe tre mesi fa, non tre anni fa“.