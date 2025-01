La conduttrice argentina ha spiazzato fan e amici con la sua ultima decisione presa: le reazioni spiegano tutto

Fine della storia. Wanda Nara ha sorpreso tutti con l’annuncio della rottura con L-Gante. Una separazione a sorpresa per una coppia che da qualche settimana era uscita alla scoperto, dopo mesi in cui i due si erano frequentati senza ufficializzare il loro rapporto, anche a causa della causa di separazione della conduttrice da Mauro Icardi.

Una separazione che sarebbe alla base anche della decisione di Wanda Nara di chiudere con il rapper: “Oggi le nostre strade si separano per prenderci cura di noi stessi e concentrarci sul nostro lavoro e sulla nostra famiglia“, il post con cui la showgirl ha annunciato la fine della relazione con L-Gante. Una decisione che la donna ha preso a causa della “situazione giudiziaria, complessa e dolorosa” e per il bene dei figli. “Oggi – si legge ancora nel post pubblicato sui social – i miei figli hanno bisogno di me e il mio tempo è totalmente dedicato a loro“.

Un annuncio sorprendente che ha spiazzato anche perché la coppia aveva trascorso il Natale insieme. La rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed è stata confermata anche dal rapper, sempre tramite social. “Questa telenovela è finita – ha scritto in una storia su Instagram – , continuatela senza di me“. Aggiungendo poi di non aver bisogno, né di essere intenzionato a dare spiegazioni sulla vicenda.

Wanda Nara dice addio a L-Gante: spunta la verità

La notizia ha ovviamente provocato grande scalpore sui media argentini ed è legata inevitabilmente alla battaglia legale che vede opporsi Wanda Nara e Mauro Icardi.

Una separazione che sta assumendo i contorni dello scontro con l’attaccante che avrebbe chiesto la custodia delle figlie e la ex moglie che lo ha accusato, tra le altre cose, di impedire alla figlie di risponderle al telefono. Stando a quanto riportato dal giornalista argentino Gustavo Mendez, la decisione di separarsi è stata presa insieme da Wanda Nara e L-Gante ed è arrivata per evitare di danneggiare la donna proprio nella battaglia legale in corso con l’ex marito.

La showgirl avrebbe il timore che la storia con il rapper la possa danneggiare in tribunale e quindi ha deciso di chiudere la relazione e dedicarsi soltanto alle figlie. Un’altra puntata di una vicenda che da mesi ormai catalizza l’attenzione dei siti di gossip e che sembra non essere finita qui. Tanto che qualcuno azzarda anche la possibilità di una pace tra Nara e Icardi, portando come indizi alcune foto della coppia riapparse sui social di lei.