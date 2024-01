Calciomercato allo sprint finale, stop giovedì sera: le trattative più calde

Calciomercato, ultime ore. Giovedì 1 febbraio alle ore 20 si chiudono le trattative. Fanno eccezione le operazioni in uscita fino alla chiusura dei campionati stranieri. Tutte le società di serie A sono in fibrillazione. Tutte hanno effettuato movimenti fin dal primo giorno (2 gennaio) del cosiddetto “mercato di riparazione“. Comunque, più chiacchiere che grandi affari. Le casse dei club pianngono. Mille i milioni di euro che il calcio ha perso ogni stagione (report FIGC) solo dalle sponsorizzazioni del betting a partire dal 2019-20, complice il Decreto Dignità (non prorogato). Un Decreto, entrato in vigore nel luglio 2019, fortemente voluto dai Cinquestelle per combattere la ludopatia, che ha drasticamente inciso sul gettito delle scommesse. E mentre i club fanno pressing sul Governo perché riveda il Decreto Dignità e cancelli le limitazioni che hanno ridotto gli introiti delle scommesse, procedono a migliorare lo “spettacolo sportivo” rafforzando sul mercato invernale le loro squadre.

Calciomercato, i movimenti di gennaio

Dall’Atalanta al Verona tutte le società si sono mosse. Anche il fanalino di coda Salernitana che ha ingaggiato Boateng, 35 anni, campione del mondo con la Germania, difensore di alto livello. L’Inter ha acquistato Buchanan centrocampista del Bruges e non ha alcuna intenzione di aprire altre trattative. Sembra. Cosa che invece stanno facendo Napoli (che ha un attacco spuntato), la Roma di De Rossi (Angelino e Baldanzi), il Milan, la Fiorentina. La Juventus non si fermerà al solo acquisto di Djalò, difensore del Lilla; nel mirino ha 2 forti centrocampisti stranieri. Trattative ancora in corso per Genoa, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Frosinone. Spiccano in questo calciomercato le ore frenetiche del Verona che sta facendo un casting per avere un centravanti dopo l’addio di Djuric. Anche il Lecce guarda all’estero alla ricerca di giocatori in tutti i reparti. Il Torino, per ora, non ha in corso alcuna trattativa per acquistare, si è limitato a due sole cessioni. Il Genoa ha fatto un colpaccio a sorpresa acquistando dal Marsiglia l’attaccante portoghese Vitinha ,23 anni: una operazione da 25 milioni. Il portoghese potrebbe esordire già sabato a Empoli.

Ossevatori in Africa

Tutte le società sono presenti alla Coppa d’Africa non solo per seguire gli “italiani” ( tra cui Osimhen e Anguissa) ma per individuare nuovi talenti a basso prezzo. Sotto i riflettori in particolare la Nigeria. Ma anche la Guinea che ha conquistato il derby con un gol del bomber Bayo 25 anni, nel taccuino di molti club di serie A. La Coppa d’Africa sta entrando nel vivo. Il 2 e 3 febbraio si giocano i quarti di finale. La finale è fissata per l’11 febbraio a Abidjan.