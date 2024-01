Calciomercato in fermento: Tiago Pinto lascia la Roma, il Napoli insegue importanti rinforzi

Il calciomercato è in pieno fermento. Giornate di affari e di sogni. Il più attivo è il Napoli, vista la pessima partenza in campionato (18 partite, 9 sconfitte, 21 gol subiti). Urgono rinforzi. L’ultimo 0-0 al Maradona contro il Monza ha costretto il presidente ADL a correre ai ripari; c’è da sistemare difesa e centrocampo. Se poi se ne va Politano (Arabia) bisognerà provvedere anche per l’attacco. Mazzarri non vuole lasciare soli Osimhen e Kvara. Avviati i contatti con Tottenham e Arsenal: nel mirino Holbjerg danese, centrocampista, e il nazionale inglese Eric Dier, cittadinanza portoghese (piace anche e Mourinho). Per la difesa la prima scelta è il nazionale giapponese Tomiyasu, ex Bologna,oggi colonna dell’Arsenal che però lo vuole blindare (a parole).

Tiago Pinto saluta la Roma

Altra “bomba” del mercato invernale: il genera manager della Roma, il portoghese Tiago Pinto – 39 anni, al club giallorosso dal 2021, 44 milioni di utili, Lukaku e Dybala i suoi colpi migliori – lascia a fine mese la Roma. Se ne va perché “si è concluso un ciclo” (parole sue). Ma prima di fare le valigie vuole lasciare un buon ricordo con gli ultimi colpi. Perciò ha avviato trattative con Rennes (Theate), Tottenham (Dier), Salisburgo (Pavlovic e Solet), Aston Villa (Kehrer), Atletico Madrid (Soyuncu), Chelsea (Chalobah). È il caso di ricordare che gli ottimi rapporti che Pinto ha con il club di Londra gli hanno permesso di acquistare due attaccanti di peso: Abraham e Lukaku. Senza dimenticare Matic, svincolato dal Manchester United o il portiere Rui Patricio, nazionale portoghese, dal Wolverhampton che a sua volta lo aveva strappato allo Sporting di Lisbona.

Juve, Lazio, Inter e Milan molto attive

La Juventus ha ritirato dal mercato Miretti dopo la bella prova in Coppa Italia con la Salernitana (gol, sfiorata la doppietta, grande intesa con Cambiaso). Ora la Signora punta sul portoghese Tiago Djalo’, centrale del Lilla, una breve parentesi nel Milan (gennaio 2019). Su di lui c’è anche l’Inter, ma lo vuole a parametro zero a giugno. Altri obiettivi bianconeri: Philips dal Manchester City e Sudakov dallo Shaktkhtar. Anche la Lazio è particolarmente attiva, cerca un difensore (Valeri dalla Cremonese?), e un centrocampista ( Pepè dal Gremio?). La capolista Inter ha già acquistato il centrocampista Buchanan dal Bruges e sta trattando Djalo’ con il Lilla. Il Milan è particolarmente attivo, messo a segno il primo colpo cioè il difensore Gabbia dal Villareal (Matteo è cresciuto nel Milan). Interessanti le trattative in corso per un altro difensore-centrocampista. A tal proposito ha avviato contatti sia in Inghilterra che in Italia (Terracciano, 20 anni, nel mirino da giorni; affare comunque già in porto, al Verona 4,5 milioni).