Calciomercato. Sogno di mezza estate. Sogno pallonaro: un Mussolini a Salò. Giusto 80 anni dopo Benito. Fake news?

No, voci di calciomercato. Tam tam social. Congetture ben architettate. Al dunque: il terzino 20enne della Lazio , Romano Floriani Mussolini , figlio di Alessandra e pronipote del Duce, starebbe per essere ingaggiato dalla Feralpi Salò, neo promossa in serie B.

Il ragazzo interessa anche al Catanzaro, ma la notizia di un interessamento della Feralpi Salò ha scatenato una immediata reazione sui social. La maggior parte dei commenti punta più sull’ironia e sul ricorso storico che porterebbe Mussolini a Salò con l’evidente legame con la Repubblica Sociale.

FLORIANI MUSSOLINI IN CERCA DI UNA CHANCE

Il ragazzo nelle ultime stagioni si è messo in grande evidenza con la maglia della Lazio, al punto che la Società del presidente Claudio Lotito gli ha confermato la fiducia e ha deciso di rinnovare il suo contratto fino al 2026.

Ma in questo momento il giocatore ha anche bisogno di mettersi alla prova con un campionato professionistico. Nella Lazio è chiuso da tre giocatori: Marusic, Lazzari e Hysaj. Di qui l’idea di un prestito ad un club giovane e ricco di entusiasmo.

Va anche detto che nessun contatto c’è stato con la Lazio ne’ col diretto interessato ne’ col suo procuratore. Il club Lombardo ha smentito di aver corteggiato il pronipote del Duce. Romano ha tutto un futuro da scrivere. Le doti non gli mancano al punto che due anni fa Sarri lo ha convocato in prima squadra in occasione della trasferta di Verona. I commenti continuano con toni anche simpatici.

LA REPUBBLICA DI SALO’

È il caso di ricordare che il regime fascista durò più di 20 anni e la Repubblica di Salò ne fu la disperata e torva appendice che durò 19 mesi. Per molti analisti l’ultima versione del fascismo sembra aver assunto una importanza superiore alla prima. Ma al pronipote questo accostamento procura soltanto un indebito polverone. Anche la Rete presto dimenticherà’ l’argomento.