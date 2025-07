L’ex calciatore della Roma Carles Pérez, ora di proprietà del Celta Vigo ma attualmente in prestito all’Aris Salonicco, è stato vittima di un infortunio insolito e doloroso: secondo quanto riportato dal sito greco PrimeSport e confermato da AS, è stato aggredito da un cane mentre portava a spasso il proprio. L’animale lo ha morso ai genitali, provocandogli gravi ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale.

I medici, dopo una prima valutazione, hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico, ma monitoreranno attentamente le sue condizioni nei prossimi giorni. Pérez è già stato dimesso ed è tornato a casa, ma dovrà affrontare un periodo di recupero. Dopo il prestito al Getafe nella scorsa stagione, il giocatore catalano è all’Aris, dove rimarrà fino al giugno 2026 prima di rientrare al Celta Vigo. Nel frattempo, dovrà prendersi una pausa dal campo per riprendersi da questo spiacevole incidente.