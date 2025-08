Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Carnevale – ex calciatore e oggi capo scout dell’Udinese – ha raccontato con coraggio e lucidità una vita segnata da successi, ferite profonde e riscatto. Celebre attaccante del Napoli dei due scudetti, amico fraterno di Maradona, Carnevale è oggi anche portavoce di una battaglia contro la violenza sulle donne, nata dal dramma che ha vissuto da bambino: “Ho visto mio padre uccidere mia madre con un’ascia”. Un episodio che ha segnato per sempre la sua esistenza: “Avevo voglia di portare alla luce la mia storia affinché le persone riconoscano le situazioni di violenza. Le donne devono denunciare e gli orfani, come me, devono poter avere una seconda possibilità”. Tutto è iniziato dopo la chiamata dell’associazione Telefono Donna: “Da allora mi sento meglio. Ho incontrato tante donne sotto protezione e ho capito quanto fosse importante condividere il mio passato”. Alla domanda se abbia perdonato il padre risponde: “Sì, andavo a trovarlo in carcere. Volevo vedere come stava, se migliorava. Ma un giorno mi aggredì brutalmente. Mio fratello riuscì a intervenire, altrimenti ci sarebbe stata un’altra tragedia. Poco dopo si suicidò davanti ai miei occhi. Il dolore è stato fortissimo, ma il cuore di più. Avevo un padre malato”.

Carnevale parla anche del suo passato calcistico: “Solo il Napoli si è rinforzato davvero, tenere Conte è stato il vero colpo. Vincere a Napoli? Spettacolare. Con Maradona eravamo legati anche fuori dal campo, tra calcio e notti in discoteca”. Non nega neppure i riflettori sulla sua vita privata: “Ero un bel ragazzo, ho avuto due figli da Paola Perego. È stata una storia bellissima”. Oggi, conclude, è “un uomo in pace con sé stesso”, consapevole del dolore, ma anche della fortuna: “Giocare con Zico e Maradona era impensabile. La mia vita è stata successo e riscatto”.