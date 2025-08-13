Caso Donnarumma: scaricato dal Psg finirà nella Premier inglese. Da Parigi a Manchester? Probabile. Solo la Premier inglese può permettersi il suo ingaggio milionario finito alle stelle dopo l’annata d’oro (Triplete francese e Champions). Il portiere del club parigino e della Nazionale italiana sta vivendo ore cariche di tensioni, un mix di incredulità e rabbia per il trattamento ricevuto dopo 4 anni di sontuoso servizio e di angoscia per essere precipitato nelle grinfie del calciomercato.

I media francesi mercoledì hanno parlato di un ragazzo “sorpreso” (Equipe), “rattristato” (Le Figaro Sport) mentre Le Parisien ha scritto, sempre in prima pagina, che il sostituto “Chevalier ha già fatto dimenticare Donnarumma”. Di certo è noto lo sfogo del giocatore contro il suo club (“Qualcuno ha deciso che non farò parte di questo gruppo”). E poi: “Hanno voluto mandarmi via. Ho dato tutto me stesso, sono deluso”. Il suo manager Raiola parla di “danno di immagine” al punto che sta meditando di adire le porte legali.

I retroscena dietro lo scontro con il Psg

Questione di soldi. Gigio ha preteso, dicono, un aumento di stipendio (da 7 a 10 milioni netti) e il club ha risposto picche. Tutto il resto che è uscito da questa telenovela estiva sono spiegazioni fasulle; fandonie per mascherare il nuovo corso imposto dalla proprietà (il fondo sovrano del Qatar che controlla pure Costa Crociere ed ha il 17% della Volkswagen) e puntualmente rispettate dal giovane presidente Nasser Al- Khelaifi che a sua volta obbedisce allo sceicco Tamim Bin Hamad Al Thani, l’Emiro qatariota in sella dal 2013. Il nuovo corso prevede ( anche) tagli netti agli stipendi stellari e Gigio è stato il primo a farne le spese avendo un costo lordo di 12,5 milioni.

Gigio finirà in premier?

Il portiere è ancora sotto contratto con il Psg che lo considera un suo giocatore a tutti gli effetti. In ogni caso gira voce che il PSG abbia chiesto 50 milioni per il suo cartellino. L’allenatore Luis Enrique continua a ripetere che la scelta di rinunciare a Donnarumma “è stata una scelta solo mia, mi serviva un portiere con altre qualità. Certo, Gigio è super in campo e fuori per cui la mia decisione non è stata facile. Ne sono comunque pienamente responsabile”.

Gigio con il club francese ha vinto una Champion ( la prima della storia del Psg), 4 campionati francesi, 2 Coppe di Francia, 3 SuperCoppe francesi. È tutto questo in 4 anni. Dunque Gigio Donnarumma vive ormai da separato in casa a Parigi dopo l’esclusione dalla finale di Supercoppa Europea. Una rottura insanabile. Si è già fatto avanti il City di Guardiola che ha già ottenuto l’ok dal suo presidente Khaldun al-Mubarak, facoltoso imprenditore e membro di spicco dell’Emirati di Abu Dhabi. Gira e rigira vincono sempre i petro-dollari.