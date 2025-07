Rafael Leao ha risposto con ironia alle recenti dichiarazioni di Antonio Cassano riguardo il suo approccio al gioco. Cassano, durante il podcast “Viva el Futbòl”, aveva criticato Leao sostenendo che giocasse “per impressionare le ragazze, non per vincere le partite”, insinuando un impegno non sempre rivolto ai risultati di squadra. La replica di Leao, un post su X accompagnato da emoticon, è stata un sarcastico “Mi ama così tanto”, dimostrando di prendere le affermazioni con leggerezza.

Concentrazione sul futuro

Nonostante le pungenti osservazioni di Cassano, Rafael Leao appare focalizzato sulla sua crescita professionale e sul futuro. La sua reazione misurata suggerisce una chiara intenzione di concentrarsi sui dettami tattici di Massimiliano Allegri, in vista della prossima stagione. Leao sembra determinato ad assorbire gli insegnamenti del nuovo tecnico per migliorare le sue prestazioni e contribuire al successo del Milan, mettendo da parte le polemiche esterne.