Ciclismo. Fenomeno Pogacar! Trionfo solitario del campione del mondo. Successo di Tadej Pogacar che ha replicato il successo alla Liegi già ottenuto nel 2021 e l’anno scorso. Ma grande secondo posto per Giulio Ciccone che ha battuto allo sprint Healy; Velasco al quarto posto, Bagioli sesto.

Strepitoso Pogacar che con una azione di forza, a una trentina di km. dal traguardo ha lasciato tutti e nessuno è riuscito a rispondere alla sua progressione micidiale. A 13 km. dall’arrivo lo sloveno aveva già accumulato 1’14” di vantaggio.

ha dominato la Liegi-Bastogne-Liegi edizione 111. Lo sloveno è partito sulla Cote de la Redoute a poco più di 30 km. dal traguardo creando un solco enorme tra sé e i suoi inseguitori. Terzo successo personale nella Doyenne dopo quelli nel 2021 e nel 2024. Questa è la sua nona monumento: tre Liegi, due Fiandre, quattro Giri di Lombardia.

LE PAROLE DEL VINCITORE

Lo sloveno subito dopo aver tagliato il traguardo ha alzato la bici come fosse una bandiera. Poi ha dichiarato:” Bellissimo finire così la prima parte della stagione. Sono felice perché è stato tutto quasi perfetto. La strategia di gara? Non avevamo pianificato di attaccare lì, ma molte squadre erano a corto di corridori. Così ho deciso di seguire le gambe. A un certo punto non sapevo se proseguire o no, ma mi sentivo bene e sono scappato anche perché non ho visto Evenepoel nelle vicinanze.”

ORDINE DI ARRIVO DELLA LIEGI DI CICLISMO

1. Pogacar in 6h00’09” 2. Ciccone (+1’03), 3. Ben Healy S.T., 4. Simone Velasco (+1’10”),5. Thibau Nis S.T., 6. Andrea Bagioli ST 7. Daniel Martinez S.T., 8. Laurance S.T. 9. Tom Pitcock S.T. 10. Nelson Powelss S.T.