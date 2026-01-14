Clamoroso a Melbourne: Jannik Sinner eliminato da un dilettante. Fuori dal mini torneo show organizzato come antipasto degli Australian Open, il primo Slam dell’anno al via domenica 18. Addio “One Point Slam”, il torneo riservato a professionisti e amatori che si sfidano in match giocati su un solo punto. Montepremi faraonico. Curioso e spietato il format del torneo: un solo punto per decidere il destino della partita, un solo scambio per restare in corsa o uscire di scena. Un format che mescola spettacolo e tensione, dilettanti e campioni, improvvisazione e calcolo in un tabellone a eliminazione diretta.

Sorpresa alla Rod Laver Arena

Dopo il match esibizione in Corea, Sinner è tornato mercoledì mattina (ora italiana) in campo ma, questa volta, gli è andata male. Tutto si è deciso in un singolo scambio: non ci sono set, game e vantaggi. Basta un punto per vincere, un errore per tornare a casa. Gli organizzatori hanno costruito il match più veloce della storia con un montepremi da capogiro. Il tabellone è strutturato in modo che non lascia spazio a strategie o rimonte mentre la scelta tra servizio e risposta viene affidata al metodo più imprevedibile possibile, cioè il “Carta, Sasso o Forbici”.

Jannik ha toppato, in rete il suo servizio. È passato l’amatore Jordan Smith nella esultanza generale del Palasport. Smith era uno dei due tennisti amatoriali rimasti in corsa; sono usciti anche due altri big: Medvedev e Alcaraz. Sono rimaste in gara 6 ragazze, tra cui Iga Swiatek.