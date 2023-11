Coppa Davis: l’Italia batte l’Olanda 2-1 ed è in semifinale

L’Italia è in semifinale della Coppa Devis. Ha vinto a Malaga la sfida con l’Olanda: 2-1. Mattatore ancora una volta Jannik Sinner che ha vinto il singolare e poi accanto a un grande Sonego ha portato l’Italia nei pascoli celesti. I Tulipani hanno combattuto fino all’ultimo ma hanno incontrato gli azzurri in forma strepitosa e hanno perso.

La battaglia Matteo Arnaldi

Niente da fare per Matteo Arnaldi il primo azzurro a scendere in campo alle ore 10. Il ragazzo si è arreso al tie-break dopo un match molto combattuto. Il 22enne sanremese non ha sbagliato nulla nel primo set vinto 7-6; ma poi ha perso la concentrazione nel secondo avendo diverse occasioni nell’ultimo segmento del match con l’olandese Botic Van de Zandschulp. Arnaldi ha sbagliato tutto nel tie-break. Ha sprecato tutto giungendo al 5-3 con 2 match point di vantaggio. Ma gli errori nel suo turno di servizio sono stati fatali e l’olandese, più preciso, ha conquistato il primo punto della sfida. Ha commentato l’azzurro: “Se avessi vinto saremmo stati tutti contenti, ma sono soddisfatto della mia prestazione. Chiaramente mi dispiace per la squadra perché adesso Jannik deve lottare. In Davis ogni match è cruciale, il campo è molto veloce, tutte le partite sono aperte”.

Il pareggio lampo di Sinner

Jannik Sinner ha pareggiato i conti in 73 minuti con 9 ace e addirittura il 91% di punti quando ha servito la prima. Anche con la seconda Sinner ha ottenuto molto (83%). Ha battuto Greekspoor in 2 set: 7-6,6-1. Fluido il match dell’azzurro dopo un primo set in cui ha preso le misure, nel secondo si è scatenato e non ha dato nessuno scampo al n. 23 del Mondo. Partita chiusa in 73 minuti a conferma del suo eccellente stato di forma. L’Italia, dopo Arnaldi, si è aggrappata al suo n. 1 per restare viva nella sfida di Coppa Davis contro l’Olanda e l’altoatesino non ha deluso. Questa vittoria ha permesso alla squadra di Filippo Volandri di andarsi a giocare tutto con il doppio. Esulta sugli spalti Berrettini.

Sinner o Sonego

Il terzo match con l’Olanda ha visto di nuovo in campo Jannik in doppio con Sonego. L’Olanda ha schierato la coppia Koolhof-Griekspoor. Il match è iniziato nel pomeriggio alle 15.30. Un match delicatissimo che decide la terza semifinalista di questa Coppa Davis. Buona la partenza degli azzurri che in mezz’ora (7 game) vanno sul 4-3. E vincono il set 6-3 in 38 minuti. Se ne va la prima ora di gioco in perfetta parità (2-2). Allungano i tulipani (3-2). Dopo un’ora e sette minuti è 3–3. Gli azzurri trovano il resto del set in discesa e vincono set (6-3) e partita. L’Italia è in semifinale.