Con lo Scudetto già assegnato da tempo, così come i cinque posti Champions per la prossima stagione, è diventato da tempo l’argomento preferito di discussione: quali sono le combinazioni che permetteranno alla Serie A di portare nove squadre in Europa? Incertezze che nascono dal regolamento complicato dell’UEFA, ma anche e soprattutto dalle condizioni favorevoli di questo finale di stagione: ovvero le finali raggiunge da Atalanta e Fiorentina, rispettivamente in Europa League e in Conference League. Proprio dai risultati delle due, nonché dal loro piazzamento finale in campionato, dipenderà il numero di squadre che l’Italia porterà in Europa nella prossima stagione: 8 oppure 9. Con conseguente sesta piazza – la Roma – in Champions League, senza dimenticare il possibile valore europeo del nono posto, attualmente occupato dal Torino davanti al Napoli.

Gli scenari

C’è la possibilità che siano 6 le squadre italiane nella prossima, e nuova, edizione della Champions League. Con Lazio e la Fiorentina, vincitrice della Conference League, in Conference League. E, infine, una tra Torino e Napoli e in Conference. Questo scenario si avvererebbe solo in caso di vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta e della vittoria in Conference della Fiorentina. Ma servirebbe anche che i bergamaschi arrivino quinti in campionato e che la Viola finisca la stagione in ottava posizione. Nel caso che l’Atalanta perdesse la finale, allora le squadre qualificate alla prossima Champions sarebbero solo le prime 5, ovvero: Inter, Milan, Bologna, Juventus e proprio l’Atalanta. In questo caso la Roma andrebbe in Europa League insieme alla Lazio e alla Fiorentina, ma solo se i toscani vincessero la Conference. Se però la Fiorentina dovesse perdere la propria finale europea, a quel punto la Viola andrebbe a giocare la medesima competizione confermando l’ottavo posto in campionato.