Jannik Sinner ha esordito in grande stile a Wimbledon 2025, superando nettamente il connazionale Luca Nardi. Tuttavia, la sua prestazione sul campo è passata quasi in secondo piano rispetto a ciò che accade lontano dal prato verde di Londra. A catalizzare l’attenzione mediatica è stata infatti la sua recente decisione di interrompere la collaborazione con due figure fondamentali del suo team: il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio.

La scelta, avvenuta in modo piuttosto improvviso, ha alimentato ipotesi, supposizioni e domande senza risposta, accendendo i riflettori su possibili tensioni interne. In questo clima già carico di curiosità, sono arrivate le dichiarazioni spiazzanti dell’ex numero 1 del mondo Jim Courier, che ai microfoni di Tennis Channel ha gettato benzina sul fuoco: “Non sappiamo esattamente cosa sia successo e forse non lo sapremo mai”, ha esordito Courier, lasciando intendere che dietro la rottura ci possa essere un profondo dissidio. “Sinner ha l’aspetto di un gatto calmo e docile, ma in realtà è un assassino a sangue freddo”.

Courier: “Sinner come un malavitoso”

Courier non si è limitato a commentare il recente scossone nel team Sinner, ma ha ripercorso anche altri momenti cruciali nella carriera del tennista altoatesino. In particolare, ha ricordato la fine del rapporto con Riccardo Piatti, coach storico e figura quasi paterna per Jannik. “Ha licenziato Riccardo qualche anno fa, nonostante fosse per lui come un padre. Dopo aver perso contro Tsitsipas agli Australian Open 2022, Jannik ha capito di dover cambiare qualcosa per diventare più completo. Sentiva di essere indietro ed è per questo che ha deciso di collaborare prima con Simone Vagnozzi e successivamente con Darren Cahill”, ha spiegato l’ex tennista statunitense.

Ma è l’ultima frase a lasciare il segno, tra ammirazione e provocazione: “Ora è il miglior giocatore al mondo e non si fa problemi a gestire i suoi affari come un malavitoso. In un certo senso, mi piace il suo approccio”.