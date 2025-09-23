La 69ª edizione del Pallone d’Oro si è svolta questa sera al Theatre du Chatelet di Parigi, dove France Football ha incoronato il miglior calciatore del mondo per la stagione compresa tra il 1 agosto 2024 e il 13 luglio 2025, data della finale del primo Mondiale per Club FIFA.

Il prestigioso trofeo è andato a Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain, che ha avuto la meglio in un emozionante testa a testa con il giovane talento del Barcellona, Lamine Yamal. La serata parigina non ha premiato invece i giocatori militanti in club italiani: con il 18° posto per McTominay del Napoli e il 20° e 25° posto rispettivamente per Lautaro Martínez e Denzel Dumfries dell’Inter, nessun calciatore di Serie A è entrato nella top 15. Un’assenza che non si registrava dal 2014.

Pallone d’oro, la top ten

1- Ousmane Dembelé (Francia, Paris Saint-Germain)

2- Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

3- Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)

4- Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

5- Raphinha (Brasile, Barcellona)

6- Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)

7- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

8- Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

9- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)

10- Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)

La classifica del Pallone d’oro dall’11° al 30° posto