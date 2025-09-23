Dembélé vince il Pallone d’oro davanti a Lamine Yamal, la classifica finale
La 69ª edizione del Pallone d’Oro si è svolta questa sera al Theatre du Chatelet di Parigi, dove France Football ha incoronato il miglior calciatore del mondo per la stagione compresa tra il 1 agosto 2024 e il 13 luglio 2025, data della finale del primo Mondiale per Club FIFA.
Il prestigioso trofeo è andato a Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain, che ha avuto la meglio in un emozionante testa a testa con il giovane talento del Barcellona, Lamine Yamal. La serata parigina non ha premiato invece i giocatori militanti in club italiani: con il 18° posto per McTominay del Napoli e il 20° e 25° posto rispettivamente per Lautaro Martínez e Denzel Dumfries dell’Inter, nessun calciatore di Serie A è entrato nella top 15. Un’assenza che non si registrava dal 2014.
Pallone d’oro, la top ten
- 1- Ousmane Dembelé (Francia, Paris Saint-Germain)
- 2- Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)
- 3- Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)
- 4- Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)
- 5- Raphinha (Brasile, Barcellona)
- 6- Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)
- 7- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- 8- Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)
- 9- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)
- 10- Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)
La classifica del Pallone d’oro dall’11° al 30° posto
- 11 – Pedri (Spagna, Barcellona)
- 12 – Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, PSG)
- 13 – Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)
- 14 – Desiré Doué (Francia, PSG)
- 15 – Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting Club, ora all’Arsenal)
- 16 – Vinicius Jr (Brasile, Real Madrid)
- 17 – Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)
- 18 – Scott McTominay (Scozia, Napoli)
- 19 – Joao Neves (Portogallo, PSG)
- 20 – Lautaro Martinez (Argentina, Inter)
- 21 – Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
- 22 – Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
- 23 – Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)
- 24 – Fabian Ruiz (Spagna, PSG)
- 25 – Denzel Dumfries (Olanda, Inter)
- 26 – Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)
- 27 – Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)
- 28 – Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)
- 29 – Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen, ora al Liverpool)
- 30 – Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)